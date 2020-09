Vizita aranjată de Clotilde Armand în 2016 la Ambasada Franței la București, la acel moment consilier local în cadrul Primăriei sector 1 a ridicat mari semne de întrebare. Aceasta l-a invitat pe primarul în funcție al sectorului, Dan Tudorache, la o cină cu un înalt funcționar al ambasadei pentru a discuta despre afaceri.

Scopul era ca primarul să accepte ca „o companie franceză, cu experiență în domeniu” să se ocupe de ridicarea unui nou spital în partea de nord a Capitalei.

Mai multe amănunte despre acest lucru au fost dezvăluite în emisiunea lui Silviu Mănăstire de la B1 Tv, când Clotilde Armand a stat față în față cu primarul Sectorului 1 Dan Tudorache. De asemenea, tot în acea emisiune s-a vorbit și despre scheleții din dulapul candidaților.

Clotilde Armand, care se autocaracterizează ca fiind ”singurul bebeluș alb născut într-o maternitate din Guadalupe”, unde erau doar bebeluși de culoare, și-a clădit strategia de atac exact pe semnificația acestei primei fraze din CV-ul ei de prezentare. Totuși, această analogie a ricoșat.

De ce se teme cel mai tare

„Topul știrilor false(…) Se zice că Clotilde Armand ar fi de fapt Anastasia Romanov, descendenta ultimului ţar al Rusiei. În 1989 a adus în România dolari, arme, droguri şi o maşină de scris, pentru a ne fura ţara. În 15 iunie 1990 a călcat intenţionat pe florile plantate de mineri în Piaţa Universităţii. A dirijat din umbră CDR, a câştigat alegerile din 1996 şi a uneltit pentru intrarea României în NATO şi UE. Este femeie. Va face obligatorie apa caldă la blocurile din Sectorul 1. Îi plac clătitele. Vrea să interzică pensiile speciale. Deşi ştie perfect limba română, se preface că ar avea accent franţuzesc. Pe scurt, a inventat vaccinul contra Ciumei Roşii!”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Procurorul Mircea Negulescu a susținut într-un interviu la Realitatea Plus că generalul SRI Florian Coldea și doi ofițeri de informații francezi i-au vorbit despre candidata USR Clotilde Armand.

„La momentul discutiei pe care a avut-o in sediul Ambasadei Frantei s-a discutat ceva si despre doamna Clotilde Armand. Stiu doar că au fost astfel de discuții in sediul ambasadei franceze. Mie nu mi se pare normal ca un sef operativ al SRI sa mearga la sediul ambasadei si sa discute despre dosarul Apa Nova unde era domnul Semenescu, si sa promita ofiterilor respectivi ca nu va fi arestat domnul Semenescu. Eu stiu ce putea sa spuna domnul Semenescu daca ar fi fost introdus in stare de arest preventiv? Poate putea sa faca niste declaratii spectaculoase, si atunci ca sa nu declare omul cine stie ce l-au plasat in control judiciar. (…) S-a discutat despre domnul Semenescu, dupa care s-au purtat discutii si in legatura cu doamna (n.r. – Clotilde Armand)”.

Când a fost întrebat dacă „discutau spionii intre ei despre alți spioni”, Negulescu a răspuns: E posibil orice”.