Castile Bluetooth sunt portabile si usor de transportat peste tot. Din acest punct de vedere, sunt companionul ideal pentru smartphone-uri, playere de muzica portabile si alte dispozitive electronice similare.

Conectarea castilor Bluetooth

Pentru utilizare, este suficient sa porniti Bluetooth-ul pe dispozitivul sursa si sa realizati conexiunea corecta. Ulterior, unele dispozitive se vor conecta spontan cu castile wireless Bluetooth. La anumite dispozitive, setarile de conexiune se fac manual.

Casti Sony MDR-E9LPL (Alb-Roz) = 38 lei

Casti InEar Wraps Talk 159855, Microfon (Portocaliu), inear microfon = 86 lei

Ce avantaje aduc castile Bluetooth?

Un beneficiu major al castilor wireless consta in posibilitatea de a va concentra pe alte activitati, in timp ce ascultati muzica preferata in casti. Ele va ofera confortul de utilizare, libertatea finala si mobilitatea fiabila pe care vi le doriti. Totul, datorita unei conexiuni Bluetooth lejere.

Datorita castilor wireles, nu mai trebuie sa va faceti grija ca ati putea pierde castile din urechi. Pur si simplu, uitati de acest disconfort. Nu exista fire care intra in contact cu hainele, mobilierul sau alte obstacole.

In timp ce desfasurati orice activitate cum ar fi treburi casnice, mers pe jos, alergare sau alte activitati – puteti asculta muzica in casti sau puteti vorbi cu cineva la telefon, fara sa tineti telefonul in mana ori la ureche. Mainile raman libere.

Iti recomandam: casca bluetooth plantronics explorer, casti jbl, casti bose, casti hama.

Cele mai importante calitati ale castilor wireless, care va pot convinge sa faceti achizitia, sunt urmatoarele:

– Calitatea foarte buna

Modelele calitative va ofera mai multe avantaje remarcabile. Preturile difera, in functie de performante, iar avantajul este ca puteti gasi casti bluetooth intr-un interval destul de larg.

Casca bluetooth BOSE SoundSport Wireless IE (Negru) = 838 lei

– Configurare usoara (casti bluetooth inear, bluetooth cu microfon)

Conexiunea dintre un dispozitiv si castile bluetooth este rapida si lina. Dureaza doar cateva secunde. Interfata specifica variaza, in functie de dispozitiv, dar in general utilizatorii gasesc ca este usor si intuitiv sa conecteze castile bluetooth.

Pentru configurare usoara iti recomandam apple airpods, casca bluetooth jabra bt2045, casti skullcandy inkd.

– Calitatea sunetului

In comparatie cu modelele de casti cu fir, cele wireless Bluetooth sunt mai confortabile. Ofera o calitate excelenta a sunetului audio, ce depinde de emitator si de mediul extern (daca nu exista alte sunete perturbatoare). Mai conteaza si distanta dintre casti si dispozitivul la care sunt conectate, precum si dimensiunea, calitatea, tipurile de drivere si chiar designul castilor.

Castile cu design inchis izoleaza mai bine sunetul audio si ofera o calitate mai buna. Sunt mai flexibile, in comparatie cu castile cu fir.

Casti SkullCandy SMOKIN BUDS, wireless, bluetooth (Negru) = 199 lei = 199 lei

– Distanta

Castile wireless bluetooth va ofera libertatea de a va indeparta de dispozitiv pana la circa 8-9 metri, dar daca aveti casti cu fir, nu puteti face acest lucru. De aceea, sunt foarte utile atunci cand desfasurati activitati care necesita o libertate de miscare mai mare.

Casti Alergare Jabra Elite 45e, Stereo, Microfon (Negru) = 438 lei

– Durata de viata a bateriei ( casti bluetooth telefoane, wireless bluetooth inear microfon)

Tehnologia Bluetooth foloseste semnale de putere minima, ceea ce inseamna ca necesita putina energie si , prin urmare, va utiliza mai putina energie a bateriei. Acest lucru este extrem de util pentru telefoane mobile, pentru ca Bluetooth nu va consuma energia acumulatorului.

– Portabilitate ( casti inear cu microfon, casti onear, casti apple)

Castile wireless Bluetooth sunt portabile pentru ca va permit sa le transportati oriunde, fara efort. Puteti sa le strecurati in bagaje, posete, borsete etc. Daca efectuati antrenamente fizice, castile wireless nu va ingreuneaza activitatea, pentru ca sunt foarte usoare.

Noise Filtering sau Noise Cancelling

Iata inca un avantaj important al castilor Bluetooth/ inear microfon noise cancelling. Ele filtreaza sunetul din imprejurimile sale, iar vocile anuleaza toate sunetele sau zgomotele. Castile wireless bluetooth va ajuta sa va relaxati si sa ascultati usor sunetul, fara distragere din mediul extern. Ca si confort, castile Bluetooth sunt usor de purtat.

Cauti apple earpods, casti inear bluetooth sau onear bluetooth? Vezi oferta evoMAG.