Oamenii de știință tind să se concentreze asupra nivelurilor de dioxid de carbon și metan din atmosferă considerându-le drept cauze ale încălzirii globale. Cu toate acestea, cea mai mare parte a căldurii excesive care s-a adăugat mediului după începutul Revoluției Industriale a fost absorbită de oceane, care acoperă 70% din planetă, arată o analiză publicată de Cleantechnica.

Oceanul este precum sistemul de răcire dintr-o mașină convențională. Poate face o treabă uimitoare, absorbind căldura reziduală, dar odată ce își atinge limitele, încep problemele. Urmează un dezastru în toată regula, de care cei mai mulți nu sunt conștienți. ”Capacitatea oceanelor de reținere a căldurii este uriașă”, spune Paul Durack, cercetător specializat în măsurarea și modelarea oceanelor la Lawrence Livermore National Laboratory. „Oceanul captează mai mult de 90% din dezechilibrul de energie pe care îl creăm din cauza schimbărilor climatice antropice”, explică el.

Oceanele și încălzirea globală

Oceanele planetei sunt mai fierbinți ca niciodată, iar căldura lor a crescut cu fiecare deceniu, începând cu anul 1960. Această creștere constantă este principalul indicator pentru schimbările climatice cauzate de om. Pe măsură ce oceanele se încălzesc, căldura acestora generează furtuni și uragane mai puternice, dar și ploi mai abundente, constituind o amenințare directă la adresa vieții omului, dar și pentru viața marină. Oceanul captează aproximativ 93% din surplusul de energie al gazelor cu efect de seră produse de activitățile umane, în mod special legate de activitățile de ardere a combustibililor fosili.

Matthew England, oceanograf și climatolog la Universitatea din New South Wales, a declarat pentru The Guardian: „Amintiți-vă că lumea este acoperită în procent de 70% de oceane. Ar fi trebuit să se numească Ocean, nu Pământ.” El susține că fizica simplă înseamnă că oceanul „are această capacitate uriașă de a absorbi căldura și apoi de a o menține”. Pentru a crește temperatura unui metru cub de aer cu 1 ° C este nevoie de aproximativ 2.000 de jouli, dar pentru a crește temperatura unui metru cub de apă de mare e nevoie de aproximativ 4.200.000 de jouli.

Creșterea nivelului mării, inundații de coastă, inundații și cicluri de secetă crescute

„Absorbind toată această căldură, oceanul le conferă oamenilor un fals sentiment de securitate, cum că schimbările climatice progresează lent. Dar există o schimbare uriașă. Este copleșitor când începi să vezi toate efectele negative ale unui ocean care se încălzește”, spune England. „Există creșterea nivelului mării, inundații de coastă, inundații și cicluri de secetă crescute, corali distruși, intensificarea cicloanelor, impact ecologic, topirea gheții la latitudini mai mari – care înseamnă un dublu impact asupra creșterii nivelului mării”, subliniază el.

De asemenea, sunt mai multe variabile naturale în temperaturile aerului la suprafață decât în oceane din cauza El Nino/La Nina și a evenimentelor meteorologice. Această variabilitate naturală, alături de încălzirea oceanelor, cauzează focare de căldură care diferă de la an la an. Aceste focare fierbinți au un impact major asupra vieții marine, influenţând planctonul, peștii, mamiferele marine, dar și păsările. Alte focare fierbinți sunt responsabile pentru activitatea atmosferică, cum ar fi în cazul uraganelor.

Efectele căldurii sunt peste tot

În acest moment, toată căldura se întoarce, afectându-ne sub formă de incendii de vegetație în vestul Canadei și sub forma ciclonului Mocha, care devastează Bangladesh. Pentru a înțelege ce se întâmplă în adâncul oceanelor, departe de ceea ce văd sateliții, oamenii de știință analiezează o rețea vastă de mii de termometre de pe geamanduri, nave, planoare subacvatice.

Paul Durack spune că abia în urmă cu aproximativ 20 de ani, o viziune asupra schimbărilor din ocean, pe care oamenii de știință le-au prezis de mult timp, a început să devină evidentă, pe măsură ce au fost disponibile mai multe date. Acum, lucrurile s-au schimbat. „Când ne uităm la modelele climatice și le comparăm cu observațiile, obținem rezultate consistente pe Pământul simulat și pe Pământul real. Toate arată o încălzire constantă”, a spus Durack. Efectele căldurii sunt peste tot. Pe măsură ce oceanul se încălzește, se extinde, ridicând nivelul mării pe toată suprafața globului. Puțin peste o treime din creșterea nivelului mării la nivel mondial este atribuită acestei expansiuni termice.