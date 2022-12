Craciunița, Floarea Crăciunului sau Steaua Craciunului, numită științific Poinsettia sau Euphorbia pulcherrima, este considerată cea mai spectaculoasă plantă din specia Euphorbiilor și își are originea în Mexic, potrivit Gardeningetc.

Contrar anumitor opinii, Euphorbia este o plantă ușor de întreținut și care poate dura mult timp. Cu toate acestea, probabil că vi s-a întâmplat ca, odată adusă în casă, frunzele Crăciuniței să înceapă să cadă. Se pare că această plantă frumos colorată în roșu, care ne împodobește casele de Crăciun, are nevoie de anumite lucruri pentru a supraviețui. Dacă știți cum să o îngrijți corect, Crăciunița poate sta fără probleme în casă, mulți ani de acum înainte.

Nici udate în exces, nici lăsate să se usuce

Ca în cazul majorității plantelor de interior, Crăciunițelor nu le place să fie nici înecate în apă, nici să stea prea mult pe uscat. Crăciunița are nevoie de pământ bine drenat și uniform pentru a se dezvolta. Udarea în exces poate face să-i cadă frunzele. De asemenea, lipsa apei va face ca frunzele să se îngălbenească și apoi să cadă. Cel mai simplu mod de a uda planta corect este să vă asigurați că stratul superior al pământului s-a uscat, înainte de a o uda din nou. Utilizați testul cu degetul: băgați degetul în pământ; jumătate de cm ar trebui să fie uscat, înainte de a o uda.

Lipsa luminii

Este adevărat că această plantă are nevoie de 12 ore de întuneric, în fiecare noapte, în lunile premergătoare sezonului de înflorire. Dar odată ce începe să înflorească, are nevoie de lumină puternică în timpul zilei pentru a se dezvolta. Planta are nevoie zilnic de cel puțin șase ore de lumină directă sau indirectă. Dacă nu primește suficientă lumină, frunzele Crăciuniței se vor îngălbeni și vor cădea. Crăciunița o duce cel mai bine în bucătării și în camerele de zi luminoase și calde. Evitați să o țineți în camere întunecate!

Temperaturi prea scăzute

Originare din America de Sud, Crăciunițelor nu le place frigul. Experții spun că o Crăciuniță își pierde, de obicei, frunzele, când este supusă unor fluctuații rapide de temperatură, curenți de aer sau medii foarte răcoroase sau uscate. Dacă țineți planta pe pervaz, asigurați-vă că fereastra nu e deschisă frecvent. Temperatura camerei în care o țineți ar trebui să fie între 18-21˚C.

Încercați să evitați să cumpărați Crăciunița din supermarketuri! De obicei, este expusă la curenți reci, mai ales dacă plantele sunt vândute lângă intrare/ieșire. Până când o aduceți acasă, planta poate să moară din cauza supraexpunerii la frig.