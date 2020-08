Dacă Biden va câștiga Casa Albă în noiembrie, administrația sa va fi condusă din umbră de o echipă de radicali hotărâți să deturneze cultura Americii înspre stânga. Când te gândești cine va fi următorul președinte, un pariu decent este că președintele va fi de fapt persoana pe care Biden o va nominaliza ca vicepreședinte, potrivit unei analize a The Federalist.

Campania pentru prezidențiale a lui Biden s-a retras într-un subsol și nu inspiră încredere atunci când iese public. Chiar dacă Biden câștigă și devine președinte, administrația sa va fi condusă de un președinte din umbră sau, cel mai probabil, de mai multe persoane care luptă pentru acest rol.

Diferențele facționale, precum ego-ul și ambiția vor anima și motiva această luptă. Mai mult decât Republicanii, Democrații se găsesc pe ei înșiși divizați de luptele de clasă. Partidul Democrat este acum casa Wall Street și a afacerilor mari, precum și a socialiștilor radicali care vor să-i distrugă pe bogați.

Democrații sunt partidul socialiștilor, dar prioritatea lor de reformă fiscală este introducerea unei reduceri de impozit pentru bogații care trăiesc în statele albastre cu impozite mari. Într-adevăr, planul lor de anulare a împrumuturilor studenților i-ar ajuta mai mult pe cei înstăriți decât pe proletariatul oprimat.

Biden și-a petrecut cariera de senator prin companiile de carduri de credit. Aripa Bernie Sanders a Partidului Democrat îl detestă pe Biden pentru că este un corporatist al cărui stil de viață este să ajungă la o înțelegere între marile afaceri și guvern, nu să se agite pentru o revoluție socialistă, scrie tribuna.us.

Pe fondul acestor conflicte între facțiuni, cineva va trebui să stabilească o agendă, chiar dacă un președinte Biden este incapabil să formuleze una. În caz contrar, administrația se va fractura odată ce facțiunile disperate vor lupta pentru control. O strategie clasică în astfel de cazuri este mobilizarea unei unități împotriva unui dușman comun.

Astfel, războiul cultural va escalada sub o președinție a lui Biden, având în vedere că acesta va fi unicul lucru asupra căruia Democrații vor fi de acord. Unii specialiști au speculat că o președinție Biden va răci războiul cultural, dar exact acest război cultural este biletul pentru obținerea fotoliului de președinte. Vânturarea flăcărilor va fi o modalitate de a uni Democrații care îi urăsc pe bogați și pe Democrații care sunt bogați. Aceasta va fi o extindere a strategiei „tensiune răzleață” a lui Obama, care a constant în provocarea luptelor din războiul culturii pe care administrația sa încerca să-l îndrepte în avantajul energizării bazei sale de votanți.

Campania lui Biden folosește deja aspecte ale războiului cultural pentru a domoli radicalii din partidul său. Deși în trecut a fost adeptul unor restricții ale avortului, Biden este acum un campion al avorturilor până la momentul nașterii finanțate din banii contribuabililor americani. Aceasta este o poziție extremă chiar și în rândul Democraților pro-alegere, dar tabăra lui Biden este dornică să satisfacă industria avortului. În mod similar, când Curtea Supremă i-a criticat pe Democrați pentru hărțuirea continuă a organizației Little Sisters of the Poor, campania lui Biden a promis mai multe atacuri asupra călugărițelor.

Probabil că într-o administrație Biden vom asista la mai multe atacuri de acest fel, întrucât cine o va conduce va încerca să țină coaliția Democrată unită, apelând la luptele culturale. Și se vor limita doar la imaginația lor.

Ca exemplu, în educație, Democrații ar putea folosi IRS-ul pentru a încerca să închidă școlile creștine din cauza ideologiei LGBT, în timp ce pot folosi în avantajul lor fondurile federale pentru a forța predarea Proiectului anistoric 1619 sau periculoasa teorie a rasei în școlile publice.

Folosind această strategie, o administrație Biden va urma calea succesului companiilor americane. Marile afaceri americane constată că „trezirea” culturală este o diversiune eficientă: steaguri curcubeu, bannere Black Lives Matter și câteva donații către organizațiile de „justiție socială”sunt indulgențe ieftine care aruncă un os radicalilor interni în timp ce întrețin anarhia online.

Astfel, corporațiile care profită astăzi de munca de sclavi din China câștigă adepți ținând morală cu privire la păcatele din trecutul Americii. Cea mai mare parte din Stânga se mulțumește să ignore ce fac brandurile ca Apple sau Nike în străinătate, atât timp cât își folosesc acțiunile culturale și financiare pentru a sprijini Stânga din America. A fi de partea „dreaptă” a războiului cultural de acasă, le oferă o scutire pentru tot ce vor să facă în China, Rusia, Arabia Saudită.

Într-adevăr, activismul oferă adesea marilor afaceri o permisivitate să facă ce doresc în America. E de ajutor ca activiștii, academicienii și mijloacele de informare în masă să fie mult mai preocupate de rasă, sex și sexualitate. Pentru toată presupusa lor fervoare socialistă, activiștilor Democrați de astăzi le pasă mai mult de pronume decât de sărăcie. Oamenii săraci tind să nu fie suficient de „treziți”pentru noua stângă radicală, intersecțională.

Fără îndoială că o administrația Biden va încerca să mute țara spre o economie de stânga, dar va dori să o facă în moduri care să nu amenințe migrația banilor de pe Wall Street și a profesioniștilor afluenți către Partidul Democrat. Modalitatea de a cumpăra radicalii din partid, inclusiv pe cei din Congres, va fi prin a le oferi o scenă pentru războiul cultural.

Cei care cred că alegerea lui Biden va reduce conflictul cultural vor fi probabil dezamăgiți să constate că nu este așa. Stânga va ajunge la o înțelegere cu marile afaceri, mai degrabă decât să renunțe la ofensiva culturală.