Doi soți stabiliți în Australia nu s-au mai putut întoarce acasă din România după ce bărbatul a primit un rezultat pozitiv la un test COVID efectuat la un laborator din Arad. Ei au trebuit să intre în carantină, deși alte două teste ulterioare au fost negative. Cei doi vor acum să dea în judecată laboratorul de analize. Avocata lor, Oana Lăzărescu, spune că oamenii au fost nevoiți să își schimbe biletele de avion pierzând peste 11.000 de dolari australieni.

„Am luat legătura cu laboratorul, am solicitat în primul rând o retestare. Mi-au zis în primă fază că ‘da’. Ulterior am primit un mesaj de la șeful de acolo, în care mi-a spus că ar fi de acord să-mi retesteze clienții, doar dacă aceştia acceptă să semneze o tranzacţie prin care renunţă la alte acuzaţii şi pretenții. Deci, în mod clar și-au recunoscut culpa. Am luat legătura și cu DSP, am făcut şi o sesizare pentru a efectua un control. Am sperat că aceștia se vor autosesiza și vom reuși doar pe baza analizelor să fie scoşi clienţii mei din carantină. Mi s-a explicat că nu se poate decât prin instanță”, a declarat avocata Oana Lăzărescu.

Un test pozitiv rămâne sută la sută pozitiv

Reprezentanții laboratorului susțin la rândul lor că trebuie să respecte legea și apreciază că despăgubirile sunt nejustificate. În plus, șeful DSP Arad, Horea Timiș, spune că este posibil ca testele COVID să aibă rezultate diferite.

„Un test pozitiv înseamnă că există o fracțiune de ARN în acel test. Mai multe test negative nu înseamnă că pacientul este negativ. Poate fi prins într-o fereastră imunologică negativă a doua zi sau poate fi o greșeală de recoltare, fiindcă dacă nu recoltezi corect testul este negativ. Dar, un test pozitiv rămâne sută la sută pozitiv. Poate fi și de resturi de ARN dacă ai trecut prin boală”, a punctat șeful DSP Arad.

