Circa 40.000 de voturi obținute de UDMR din întreaga țară și destul de greu de explicat statistic au ajutat partidul să sară de pragul de 5% necesar intrării în Parlamentul European.

O arată o analiză a „Geeks for Democracy”, un ONG apropiat mișcării #rezist și președintelui Klaus Iohannis.

„Avem mai mulți maghiari peste tot 🙂

Nu e vorba doar de județele Teleorman, Olt, Giurgiu cum se zicea. E vorba de cam toată România extracarpatică.

Au crescut în secțiile din rural și urbanul mic din Vechiul Regat cu 50%-5000%. Asta nu înseamnă că ne-au invadat în număr mare. Per total procentele pe secțiile acelea se schimbă cu cel mult jumătate de procent și în majoritatea cazurilor rămân tot sub 1%.

Dar pic cu pic se face strop. Cu 2-3 voturi pe secție ajungi departe 🙂

După calculele mele, comparativ cu alegerile din 2016 e vorba de circa 40.000 de voturi mai ciudate. (În 2016 – 27863 voturi UDMR în secții cu max 5% procent UDMR, acum 68304.)

Dacă am discounta aceste 40.000 de voturi și de la numitor și de la numărător (adică acei votanți de UDMR nu ar fi votat nimic ) am fi avut un UDMR la 4.82%. Adică sub pragul de 5%.

Adică pic cu pic se face strop și fiecare vot contează”, scrie, pe Facebook, Cătălin Teniță, unul dintre liderii Geeks for Democracy.

Citește și: