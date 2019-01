Darius Vâlcov, sub presiune din prima zi a anului! Acuzații deosebit de grave: Vâlcov confirm criza! Cifrele prezentate sunt măsluite

Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, susţine că România s-a încadrat în ţinta de deficit de 3%. În replică, senatorul PNL, Florin Cîţu, arată că Darius Vâlcov ar fi prezentat cifre măsluite, informaţia fiindu-i oferită de oamenii din Ministerul de Finanţe, cei care se plâng că Vâlcov îi forţează să prezinte cifre nereale.

”Darius Valcov confirma criza!

Cifrele prezentate de Darius Valcov sunt masluite. #fakenews

Datele OFICIALE despre executia bugetului in 2018 apar dupa 25 ianuarie 2019. Doar atunci MFP are situatia EXACTA si FINALA a executiei bugetare.

Aseara tarziu am fost sunat din MFP si mi s-a spus ca aceste cifre nu sunt reale.

Mai mult, si asta este foarte grav, Darius Valcov le cere angajatilor de la finante sa masluiasca datele in asa fel incat executia finala sa arate exact asa cum a anuntat el. Adica sub 3%.

Pentru a-i opri si a-i pedepsi pe cei responsabili este nevoie de trei lucruri:

- alo institutiile statului, se aude? (Curtea de Conturi, Procuratura, CSAT…)

- Ii cer public lui Teodorovici sa permita ca o echipa de experti ai opozitiei sa verifice corectitudinea executiei bugetare. Suntem pregatiti.

- voi informa EUROSTAT de maniupularea indicatorilor economici in Romania in scopul manipularii pietelor de capital, financiare si bancare.

In cazul in care nu vom reusi vom trasmite colegilor domnului Teodorovici la ECOFIN ce se intampla in gradina celui care pentru 6 luni de zile va prezida sedintele ECOFIN.”, arată Florin Cîţu.