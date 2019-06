Viorica Dăncilă dovedește că are boala puterii, o adevărată paranoia, și ar fi capabilă să facă orice pentru a rămâne la Palatul Victoria. Deși declară că are încredere în colegii săi de partid, se teme foarte tare de trădare, fapt dovedit și prin obligarea lor să stea în bănci, în timpul moțiunii de cenzură, scrie analistul politic, Stelian Tănase, pe blogul propriu.

”Rezultatul moțiunii de ieri dă o gura de oxigen PSD-ului. A avut de câștigat mai ales VV Dăncilă. A zis că are încredere în colegii ei, dar i-a ținut în bănci, nu cumva să se apropie de urne. E clar ca nu are nici cea mai mică încredere, și și-a luat măsuri de siguranță. Se teme de tradare, de fuga unor dintre pesedei spre alte zări. Asta e boala puterii, paranoia. VV Dăncilă a învățat repede să minta, s-o facă și pe șefa, să deturneze discutiile. Tu o întrebi de una și ea o ține pe a ei, răspunde la alta. S-a intors la palatul ei drag, Victoria, să guverneze biata Românie. Liniște, se pregătește de congres.

După votul de ieri, nu cred să aibă probleme. Câștigatorul deja se știe. Daca pică guvernul, șansele ei la șefia PSD erau compromise. La Congres am fi asistat la execuția ei politică. Va fi un marș triumfal cu ridicări repetate in picioare, cu scandări, cu aplauze prelungite. Știm asta de la congresele PCR când Ceaușescu era ovaționat minute în șir. Congersul va fi un spectacol propagandistic. Pesediștii incearcă să-și facă curaj. Se va transmite capului de locuitor imaginea de unitate și forță a PSD, în frunte cu noul șef VV Dăncilă. A murit regele, trăiască regele. Va fi cred un congres cara va aminti de niște funeralii”, arată el.

Este doar un lider de tranziție al PSD și nu poate convinge pe nimeni în partid că are autoritate, pentru că Liviu Dragnea a tratat-o ca pe câinele lui de vânătoare, mai spune Tănase. Dăncilă speră că cine va candida la alegerile prezidențiale din partea PSD va obține un scor bun, pentru ca ea să își păstreze conducerea partidului, însă, oricare ar fi candidatul, nu va intra nici măcar în turul doi, ceea ce va face ca pesediștii să o mazilească și să repeadă precum șacalii la hoit, să își împartă puterea, mai spune analistul.

Iar PSD-ul se va transforma într-un partid de mâna a doua, concluzionează Stelian Tănase.

