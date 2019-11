Viorica Dăncilă a susţinut, joi, începând cu ora 18:00, o nouă conferinţă de presă înaintea turului doi al alegerilor prezidenţiale. Candidatul PSD a fost întrebat de ce nu a mers la discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni în mai multe ocazii.

„Eu am înţeles că la Palatul Cotroceni trebuie să existe un dialog, nu să te cheme un dictator şi să dea ordine. Eu am înţeles că trebuie să fie un dialog deschis în care fiecare să ne spunem punctul de vedere, aşa este în democraţie. Preşedintele m-a chemat la ordin, nu a făcut o invitaţie pentru a vedea ce are premierul de gând.

Domnul preşedinte Iohannis vrea toată puterea în statul român. Este preşedintele României, vrea să fie premierul României şi am văzut că vorbeşte în numele Guvernului. Vrea să conducă Parlamentul României, a vrut „comisarul meu”. Un om care vrea toată puterea într-un stat nu este un dictator?”, a spus Viorica Dăncilă în dezbaterea de la Palatul Parlamentului.

