Proprietarul Mobexpert, Dan Șucu, a intrat în posesia principalelor acțiuni ale Mediafax Group și a activității operaționale și a mărcilor Ziarul Financiar și Business Magazin, cu tot cu domeniile de internet, site-urile, echipamentele și personalul, a informat Profit.ro.

În același timp, mandatul de director general al lui Adrian Sârbu va dura încă patru ani, până la sfârșitul anului 2026. Dan Șucu a cumpărat de la ING Bank creanța pe care banca o avea asupra Mediafax Group, intrând pe piața media cu titlurile lui Adrian Sârbu.

Dan Șucu a înființat firma MediaMax Investments, care a semnat convenția de plată a debitelor, în afara perioadei de reorganizare a Mediafax Group. Grupul se află în insolvență în jur de opt ani, iar singurele publicații care au mai rămas sunt Ziarul Financiar și Business Magazin. Scopul tranzacției este ca Dan Șucu să dețină principalele acțiuni.

ING a ajuns la un acord cu omul de afaceri, acesta devenind principalul creditor al grupului, având un procent de peste 50%. În cazul unei vânzări forțate, valoarea pe piață a grupului a fost estimată la aproape 5,7 milioane de euro. Grupul a cerut insolvența pe 16 decembrie 2014, având datorii totale de 40 de milioane de euro. Decizia de insolvență a fost semnată de judecătorul sindical la începutul anului 2015.

Compania a împrumutat de la ING Bank, în intervalul 2010-2014, o sumă de 17,7 milioane de euro pentru finanțarea capitalului de lucru. În momentul insolvenței, banca avea de recuperat suma de 15,4 milioane de euro. Între timp, Adrian Sârbu a mai vândut din active.

Adrian Sârbu, fondatorul grupului media, deține rolul de administrator special, iar KPMG este administratorul judiciar al Mediafax Group. De-a lungul insolvenței, omul de televiziune a vândut treptat din afacerile sale media.

În anul 2019, sursa menționată anterior a anunțat în premieră că omul de afaceri Radu Ioan Budeanu, fondatorul publicației Cancan, a cumpărat de la Mediafax Group publicațiile Gândul, Prosport, Promotor, Descoperă, Ce se întâmplă Doctore?, Apropo TV și Go4IT. Tot în 2019, dezvoltatorul imobiliar One United Properties a cumpărat și marca The One, o revistă lunară gestionată de Andreea Esca.

Mediafax Group a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 4,2 milioane euro și o pierdere de 1,1 milioane euro. Numărul mediu de angajați era de 132 de persoane.