Co-preşedintele USR-PLUS, fostul vicepremier Dan Barna, a răbufnit în direct, declanșând un scandal fără precedent. Acesta s-a enervat după ce realizatorul tv, Cosmin Prelipceanu l-a întrebat insistent ce a făcut concret USR-PLUS pentru a atrage atenția asupra valului patru al pandemiei.

În acest context, Dan Barna a explicat în mare acțiunile USR PLUS, însă prezentatorul tv a vrut mai mult, punându-i întrebări punctuale care au început să îl enerveze pe fostul vicepremier.

Dan Barna a devenit nervos, acuzându-l pe realizatorul tv că îi spune că ”albul e negru”. El a subliniat faptul că partidul pe care îl conduce a atras atenția asupra pericolului încă din luna iunie, iar pentru fiecare măsură a fost nevoie de o luptă.

„Cum adică nu am atras atenția asupra pericolului? Îmi spuneți că albul e negru? Cum adică? Noi acum să jucăm teatru… Am atras atenția încă din luna iunie-iulie. Pentru fiecare amărâtă de măsură a fost nevoie de luptă de parcă a fost vorba de transplant de cornee”, a spus Dan Barna.

Totodată, acesta a mai adăugat că mai mulți tineri sunt în prezent internați la ATI, în contextul în care campania de vaccinare a fost tratată cu maximă ”superficialitate”.

Florin Cîțu, vinovat pentru valul 4 al pandemiei

„Acum avem la ATI tineri. Avem asta că au fost tratat cu maximă superficialitate campania. Reacția care a fost? Hai să nu mai vorbim despre această problemă. N-am vorbit o vară întreagă și acum avem problema asta.”, a spus Dan Barna, la Digi24.

După ce s-a mai calmat, co-preşedintele USR-PLUS a găsit și vinovatul pentru faptul că numărul infectărilor cu noul coronavirus a expldoat. Mai exact, Dan Barna îl acuză pe premierul Florin Cîțu că este vinovat de actualul val al pandemiei.

Acesta susține că fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă îl avertiza pe premier în legătură cu situația extrem de gravă, însă Florin Cîțu ignora fiecare avertisment.

„Declarațiile lui Cîțu par din ciclul dă românului mintea cea de pe urmă. (…) Vedem acum că exact ce am anunțat noi la USR-PLUS se întâmplă. Ioana Mihălă îi spunea și ignora. Am sentimentul de Tăriceanu, care nega criza economică. Valul patru… Nu!”, a spus Barna.

El a mai adăugat că în țările normale care au premieri responsabili, campaniile de vaccinare erau coordonate de Ministerul Sănătății, iar în România deși s-au cerut resurse, premierul Florin Cîțu a făcut ce a dorit el.

„În toate țările normale și cu premieri responsabili aceste campanii de vaccinare erau coordonate de ministerul sănătății. La noi nu și vedem rezultatele. Ioana Mihăilă a cerut constant resurse. Florin Cîțu o să constate că propriile sale inacțiuni au generat situația de azi.

Foarte multă media a ignorat atunci când am atras atenția noi. L-am spus și în spațiul public. Și premierul spunea: să nu discutăm că nu e despre noi. E dureros să spunem că am avut dreptate. Responsabilitatea noastră a fost constantă. Am spus că e nevoie de măsuri suplimentare. Acum vedem cu toții că s-au întâmplat”, a mai adăugat Barna.