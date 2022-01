Cartea de vizită este unul din accesoriile de bază a oricărui om de business. La fel cum alegem un costum de calitate superioara, un ceas sau chiar o mașină, așa trebuie să alegem și cărțile de vizită, trebuie să ne reprezinte.

Avem în piață foarte multe variante de cărți de vizită, diverse materiale, culori, forme, dar în esență toate sunt clasice și sfârșesc prin a fi aruncate la gunoi sau “ascunse” prin birou.

Trebuie să te diferențiezi cumva, să ieși din tipar și este foarte simplu, trebuie să ai o singură carte de vizită care ține locul sutelor sau miilor de până acum, o carte de vizita cu NFC care te transpune în era tehnologiei, în prezent.

Aici intervenim noi și venim în ajutorul tău cu soluția – CyberTAG

Cybertag este o carte de vizită smart ce transferă contactul tău direct în telefonul interlocutorului la o simplă apropiere de device-ul acestuia.

Ai nevoie de o singură bucată, este de dimensiunea unui card bancar, designul este 100% custom pentru fiecare client în parte, calitatea materialelor premium, print UV cu cerneala flexibilă, print în relief și lăcuire selectivă.

Îți rezolvă problemele legate de infinitele comenzi, de grija stocului, este eco-friendly, îți asigură o primă impresie de neuitat și are grijă și de bugetul tău.

Indiferent că telefonul interlocutorului este un Android sau un Iphone, cartea de vizită este citită nativă fără a fi nevoie de instalarea unui soft, trebuie doar să aibă activă funcția NFC, iar aceasta nu lipsește de pe orice telefon din ultimii 5 ani.

Fă pasul către viitor! One time only but forever! www.cybertag.ro

Articol realizat de Cyber Solutions