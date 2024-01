Bogdan Annei, avocatul care se ocupă de apărarea lui Cornel Dinicu, patronul Ferma Dacilor, în cazul tragicului incendiu de la pensiunea din satul prahovean Tohani, s-a retras brusc din acest dosar. El a susținut că a ar fi fost supus presiunilor și amenințărilor care îl determină să renunțe la apărarea clientului său.

Avocatul a declarat că o expertiză este în desfășurare pentru a stabili dacă incendiul de la pensiune a fost rezultatul unui act criminal. Cu toate acestea, Bogdan Annei a anunțat că se retrage din apărarea lui Cornel Dinicu din cauza presiunilor și amenințărilor primite, fără a specifica detaliile acestora.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar. Nu știu motivele, dar am găsit de bun august să vă spun. Au fost de-a lungul acest zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm”, a declarat avocatul Bogdan Annei.