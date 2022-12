Cutremur total lângă România! Vladimir Putin a anunțat personal: Moldova are probleme

Președintele rus Vladimir Putin nu înțelege motivul pentru care Republica Moldova își depozitează o parte din gazele naturale în Ucraina, în contextul în care țara condusă de Maia Sandu duce lipsă de acestea. Drept urmare, el a cerut Ministerului rus al Energiei să atragă atenția cu privire la acest aspect.

În cadrul unei discuții pe care a avut-o cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului din Rusia, liderul de la Kremlin a declarat că Republica Moldova are mai probleme, atât la nivel economic, cât și social.

„Moldova are probleme, și are probleme mari. Vedem acest lucru atât în domeniul economic, cât și social. Ei nu au gaz necesar, dar, în astfel de condiții, ei, din motive necunoscute, o parte a acestor gaze depozitează pe teritoriul Ucrainei. Am să solicit Ministerului Energiei să atragă atenție asupra acestui subiect”, a spus președintele rus.

România a început să trimită gaze naturale în Republica Moldova

România a început să transporte gaze naturale către Moldova, care se luptă să satisfacă cererea de energie pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina. Gazele au început să sosească pe 3 decembrie printr-o conductă care leagă Iașiul, în estul României, de orașul de frontieră moldovean Ungheni, a relatat agenția de presă de stat Agerpres, citând distribuitorul român de gaze Transgaz.

Conducta de 43 de kilometri, inaugurată în 2014 pentru a reduce dependența de livrările din Rusia, nu a fost folosită până acum. Republica Moldova a conectat-o în 2019 pentru a alimenta Chișinăul, iar stațiile de comprimare au fost puse în funcțiune în 2021.

Gazprom a ridicat amenințarea imediată de întrerupere a aprovizionării cu gaze a Moldovei

La finalul lunii noiembrie, producătorul rus de gaze Gazprom (GAZP.MM) și-a retras amenințarea de a reduce livrările de gaze către Moldova, dar a declarat că își rezervă dreptul de a reduce sau de a opri fluxurile în viitor dacă Moldova nu va reuși să facă plățile convenite.

Gazprom a acuzat Ucraina că reține livrările de gaze care trec prin țară în drumul spre Moldova – lucru negat de Kiev – și a declarat că ar putea începe să reducă aceste fluxuri.