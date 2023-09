Rareș Bogdan a anunțat, luni, că el știa că Guvernul de la Viena încearcă modificarea anumitor articole din legea offshore. Totuși, el este convins că oficialii români nu vor ceda și nu vor modifica.

„Asta ar fi culmea culmilor să mai cedăm și chestiuni care țin de legea offshore prin care să permitem companiei care va exploata alături de Romgaz să vândă, cam asta e cererea austriecilor, să le permitem să vândă pe bursă gazul extras din Marea Neagră”, a adăugat el.

Potrivit lui, în legea offshore, lucrurile stau diferit: statul român are prioritate să folosească gazul extras și să direcționeze spre vânzare în funcție de cerere, deci nu compania austriacă să decidă.

Alfred Stern, directorul general al OMV, are programată o vizită oficială la București pentru a negocia modificarea Legii Offshore cu Guvernul României.

Vizita sa are loc în contextul în care statul român a fost acționat în judecată, fiind reclamate prevederi din Legea Offshore, displăcute de OMV. Potrivit unor surse citate de HotNews.ro, Austria vrea să poată avea mai multă libertate în exportul gazelor din Marea Neagră către vest.

OMV a acționat în judecată statul român la Curtea Internațională de arbitraj de la Paris – ICC din cauza unor prevederi din Legea Offshore, ce îi impun anumite limite în ceea ce privește modul în care poate dispune de producția de gaze naturale din Marea Neagră.

Plângerea este îndreptată și împotriva companiei Romgaz Black Sea Limited, ce operează împreună cu OMV Petrom zăcământul din Marea Neagră. Legea Offshore prevede că gazele exploatate din Marea Neagră trebuie să asigure consumul intern, ceea ce nu este pe placul Austriei.

„De când s-a aprobat legea offshore, am spus că așteptăm clarificări. Nu este un subiect nou. Nu am primit aceste clarificări. Sunt importante. Proiectul este gata și merge înainte. Am cerut clarificări între legea offshore și acordul de concesiune.

Un exemplu este articolul 21. Cred că vom găsi aceste soluții. Proiectul merge înainte indiferent ce se întâmplă cu procesul de arbitraj. Timeline-ul proiectului nu va fi impactat deloc”, a declarat recent Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, relatează Financial Intelligence.