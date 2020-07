Donald Trump a postat pe pagina sa de Twitter un mesaj la care nu se aștepta nimeni. Președintele american dorește ca alegerile prezidențiale din acest an să fie amânate. Motivul din spatele acestei dorințe o stă ideea că acestea ar putea fi fraudate.

În același mesaj, Trump a notat pe Twitter că este mai bine ca alegerile prezidențiale să fie amânate până când oamenii vor putea merge la vot în condiții de maximă siguranță având în vedere pandemia de coronavirus.

Președintele american este de părere că votul prin corespondență va fi foarte ușor de fraudat, motiv pentru care sugerează amânarea alegerilor din acest an. Donald Trump se va lupta pentru un nou mandat la Casa Albă împotriva lui Joe Biden.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020