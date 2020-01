Schimbare importantă la ProTV. Andi Moisescu nu va mai prezenta show-ul Pe bune?! Chiar el a făcut anunțul și a dezvăluit cum s-a ajuns la o asemenea modificare. Mai mult, s-a aflat și ce super vedetă de la ProTV îi va lua locul acestuia.

Andi Moisescu a fost înlocuit

PRO TV pregătește un nou sezon al celui mai imprevizibil show! Pe bune?! revine cu o mulțime de surprize pentru telespectatori, de la întrebări inedite, răspunsuri fabuloase, informații nebune și până la… un nou prezentator!

Cine are toate răspunsurile la cele mai amuzante și interesante întrebări? Mihai Bobonete este cel care va deține cheia răspunsurilor corecte în acest sezon și preia rolul de prezentator de la Andi Moisescu. „Sunt foarte bucuros că am fost ales să prezint această emisiune și nu doar pentru că sunt prieten de-o viață atât cu Costi, cât și cu Cosmin, dar și pentru faptul că tot timpul mi-a plăcut emisiunea, am urmărit-o cu drag. Este un show inteligent, amuzant… exact așa cum sunt și eu”, a spus Mihai Bobonete.

„E foarte simplu. Am făcut un pariu cu Bobo. I-am zis așa: dacă reușește să pronunțe fără greșeală, din prima, Hippopotomonstrosesquippedaliofobia, următorul sezon e al lui. Și a reușit. Deci, eu zic că las distracția pe mâini foarte bune”, continuă Andi Moisescu.

Concursul nu ar fi complet fără cei doi căpitani care se luptă în competiția întrebărilor șocante: Costi Diță și Cosmin Natanticu. Mihai Bobonete este pregătit, Costi Diță și Cosmin Natanticu o să aibă cei mai buni coechipieri, iar publicul din platou abia așteaptă să câștige. Pe bune?!, cel mai surprinzător quiz show revine din 3 februarie, la PRO TV.

Pe bune?! – o demență de concurs.

Te-ar putea interesa și: