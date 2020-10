Este vorba despre actorul Constantin Zamfirescu, cel care a jucat rolul lui Gogoașă în Trazniți în NATO, de la Prima Tv. Bărbatul are cancer și trece prin momente grele, având nevoie disperată de ajutor.

Colegii actorului au fost cei care au făcut anunțul cel trist. Se pare că Gogoașă are nevoie urgentă de sânge, deoarece urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

”Colegul nostru are nevoie de sânge. Orice grupă. Nu am fi vrut sa facem asta! Nu v-am fi scris nimic despre situația prin care trece, dar urmează sa fie supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a unui rinichi. A fost diagnosticat cu cancer.

O astfel de operație este mare consumatoare de sânge, iar perioada asta este una de mare carență în rezervele de sânge. Corpul medical a cerut să găsim măcar un donator care să facă acest gest umanitar. Din păcate, in urma analizelor, noi nu putem dona!

Oricine va dori sa facă asta, va trebui să specifice că donează pentru Constantin Zamfirescu și spitalul Carol Davilla. Cuvintele de mulțumire nu vor fi îndeajuns cât să exprime gratitudinea noastră. Sunt deja internat, iar luni voi fi operat. Și sunt mulți care au nevoie. Zamzu are A2”, este anunțul trupei Sabotorii pe rețeaua de socializare.

Fanii au reacționat imediat

Fanii au reacționat imediat la aflare veștii, iar anunțul a primit peste 2.100 de apreciari și a fost distribuit de 2.500 de ori. Totodată, fanii lui Gogoașă i-au transmis o serie de mesaje încurajatoare.

”Imi pare sincer rau, doresc sa se faca bine si sa ne mai bucuram de prezenta lui pe micile ecrane. Sanatate multa „gogosica „!!!/ Multă sănătate îți doresc, și Dumnezeu să te ajute sa ieși învingător din acest impas al vieții tale./ Ii doresc sa treaca cu bine peste acest pas si sa se faca bine cat de repede posibil ca sa continuati sa jucați împreună în emisiuni tv si teatre!/

Off , sper sa gasesti cat mai multi donatori, si sa te pui pe picioare cat mai curand. Ar fi donat al meu sot, eu nu am voie(prob. de sanatate).. si nici nu suntem in Ro.. el este donator de vre-o 4 ani.. are grupa 0, merge la toti care au nevoie. Poate daca ne lasa ,, Corona,, venim in decembrie. Doamne ajuta sa reusesti sa treci peste acest hop”, sunt doar câteva din cele peste 300 de comentarii ale fanilor.