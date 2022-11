Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat duminică că încercările de a destrăma o alianță de securitate condusă de Rusia au existat întotdeauna și vor continua să existe, dar a insistat că alianța a rămas la mare căutare, în urma criticilor aduse săptămâna aceasta de Armenia.

Premierul armean Nikol Pașinian a pus sub semnul întrebării eficiența Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), formată din șase națiuni, în cadrul unui summit desfășurat săptămâna aceasta.

În timpul unei fotografii a liderilor țărilor din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) din Erevan, miercuri, prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, s-a îndepărtat de liderul rus, Vladimir Putin, care stătea în stânga lui.

Oh my. Look at the prime minister of Armenia Pashinyan going out of his way to stand as far as possible from Putin. And Putin knows it, too. Insult to the injury, this is at the gathering of the supposedly Russia-led security bloc. pic.twitter.com/KNCWjKNAHV

Situația se complică teribil pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, după tensiunile întâmpinate la CSTO.

Pașinian a refuzat apoi să semneze o declarație la summit și a criticat eșecurile recente ale CSTO, care leagă Armenia, Belarus, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul într-un acord de apărare reciprocă.

A video appeared showing how Pashinyan humiliated Putin and Lukashenko by closing the CSTO summit in Yerevan without signing the final declaration

„I am closing the meeting, thank you very much. Thank you very much!”

The reaction of the two dictators at this moment is priceless pic.twitter.com/4sRPBzWiWF

— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2022