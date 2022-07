Fostul medic al președinților Barack Obama și Donald Trump a vorbit recent despre declinul cognitiv al actualului șef de la Casa Albă. Medicul Ronny Jackson a explicat că Joe Biden este foarte „lent, fragi, irascibil și confuz”, accentuând declinul cognitiv continuu al președintelui american, în vârstă de 79 de ani.

Nu este prima dată când fostul medic de la Casa Albă își exprimă opinia despre starea precară, din punct de vedere cognitiv, a președintelui Biden.

Acestea sunt manifestări clare ale declinului cognitiv

Potrivit medicului, Joe Biden nu este apt din punct de vedere mental pentru funcția pe care o ocupă. Cel mai bine, a sugerat el, ar fi ca Biden să demisioneze.

”Nu trebuie să fii medic ca să vezi anumite lucruri. Este foarte lent în mișcări, fragil, confuz și irascibil. Acestea sunt manifestări clare ale declinului cognitiv”, a declarat medicul într-un interviu acordat Fox News.

El spune că oamenii care au rude care suferă de declin cognitiv pot observa cu ușurință la Biden aceleași simptome.

Nu mai poate conduce o țară având aceste probleme

Potrivit doctorului Ronny Jackson, este clar că vârsta joacă un rol important în declinul cognitiv. De aceea, spune el, este clar că Biden nu mai poate conduce o țară având aceste probleme, potrivit News.com.au.

„Biden habar n-are ce se întâmplă cu Ucraina. El nu știe ce se întâmplă cu absolut nimic! Nu este capabil din punct de vedere cognitiv să conducă o țară. Trebuie să renunțe la funcție înainte ca țara noastră să mai sufere”, a adăugat Ronny Jackson.

”Cred că lucrurile vor merge din ce în ce mai rău. În declinul cognitiv ai zile bune și zile proaste. Am spus încă de la începutul mandatului său că are probleme și iată că a trecut un an și jumătate și se poate vedea că nu e deloc bine”, a comentat medicul.

Nu-și va putea duce la final actualul mandat de președinte

La începutul anului, Ronny Jackson afirma că vrea ca Joe Biden să facă un test cognitiv, adăugând că „nu este potrivit pentru a fi președinte în acest moment”.

„Îi cer să facă acum un test cognitiv. Sunt prea multe în joc, trebuie să știm!”, susținea fostul medic al Casei Albe. El consideră, de asemenea, că Biden nu își va putea duce la final actualul mandat de președinte.

Luna trecută, Biden a fost ironizat pe reţelele sociale, după ce a făcut o gafă, citind inclusiv indicaţiile pentru un discurs. Preşedintele vorbea despre protejarea drepturilor reproductive ale femeilor când, accidental, a citit „sfârşitul citatului, repetă propoziţia”. Ulterior, liderul SUA s-a încurcat și în ceea cea avea de citit.

Americanii pun tot mai mult la îndoială competența președintelui

Biden trebuia să spună într-un discurs „America este o națiune care poate fi definită într-un singur cuvânt”, însă nu a reușit cu niciun chip să pronunțe acel cuvânt.

Într-un videoclip, Biden poate fi văzut vorbind incoerent, nereușind să lege o frază, când i-a fost adresată o întrebare simplă despre redeschiderea școlii în timpul pandemiei.

Potrivit NBC, publicul american pune tot mai mult la îndoială competența președintelui. Pierderile de memorie ale lui Biden, schimbările de temperament și ieșirile nervoase au alimentat îngrijorările privind abilitățile sale cognitive.

Republicanii cer să facă test cognitiv

Biden a fost operat de două anevrisme cerebrale în 1988, afecțiune care, conform unor studii, poate duce ulterior la probleme cognitive.

Mai mulți membri ai Partidului Republican au cerut ca Biden să-și facă un test cognitiv și să dea publicității rezultatele.

Dar Biden a refuzat testul, iar echipa medicală a președintelui american a spus că este „sănătos”, dar a dezvoltat un mers „mai rigid și mai puțin fluid” din cauza vârstei înaintate.