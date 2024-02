Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul echipei UTA, a fost afectat de stări de amețeală. El a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad pentru investigații suplimentare.

Rednic a revenit la Urgențe, conform aradobiectiv.ro. A fost direcționat către Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Arad, unde este supus unor investigații medicale în urma stărilor de amețeală pe care le-a resimțit în timpul zilei.

Nu este încă clar dacă problemele de sănătate ale antrenorului sunt legate de afecțiunile cardiace suferite anul trecut, conform informațiilor furnizate de Arad Obiectiv. Mircea Rednic a avut complicații serioase în august 2023, când a resimțit disconfort după meciul UTA – FCSB 2-1, în care echipa sa a întors rezultatul de la 0-1 în favoarea oaspeților.

Tehnicianul a fost adus la spital, unde medicii au stabilit un diagnostic îngrijorător: infarct miocardic! Lui Rednic i s-a efectuat o intervenție pentru montarea unui stent la inimă!

„Am ajuns la spital, să fac un EKG. Când a văzut rezultatul, doctorița de acolo a făcut ochii mari. Cred că nu voi putea uita prea ușor ce ochi mari a făcut. M-au întrebat cum am condus până la spital, m-au băgat direct la operație, mi-au zis că nu mai are rost să pierdem niciun moment. Mi-a plăcut întotdeauna păpica, așa că am colesterolul mare. Mi-a plăcut păpica bună. N-am băgat în seamă niciodată anumite semnale. Dar de acum voi avea un regim de viață strict. Ce mi se prescrie aia voi face. Nu am cuvinte să le mulțumesc domnului doctor Cristian Dină și echipei sale”, a spus atunci Mircea Rednic pentru GSP.

„În timpul jocului pe care echipa noastră l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic. Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere la Spitalul Județean, pentru următoarele zile.

Rednic va reveni alături de echipă după aproximativ o săptămână, în funcție de starea medicală de la acel moment. Îi dorim multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de echipă!”, a fost și comunicatul emis de clubul arădean.