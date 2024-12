Andrei Caramitru, economist de renume și consultant financiar, revine în atenția publicului cu o serie de analize detaliate despre starea economiei din România. Într-un mesaj amplu publicat pe rețelele sociale, acesta subliniază problemele profunde generate de alegerile politice recente și impactul deciziilor economice luate în ultimii ani. Mesajul său, plin de explicații directe și fără menajamente, oferă o imagine clară a dificultăților prin care trece țara.

Andrei Caramitru explică în postarea de pe Facebook, mecanismele economice care afectează România, pornind de la problema deficitului bugetar. El a detaliat modul în care funcționează economia în contextul deficitului bugetar, subliniind efectele acestuia asupra inflației și dobânzilor.

Potrivit acestuia, atunci când un stat înregistrează un deficit, trebuie să cheltuiască mai mult decât produce, ceea ce duce fie la îndatorare, fie la tipărirea de bani. Ambele soluții au ca efect creșterea inflației și a dobânzilor.

Caramitru a detaliat că impactul acestor bani suplimentari depinde de destinația lor. Dacă fondurile ajung la bănci, persoane bogate sau fonduri de investiții, inflația se manifestă în principal pe piața imobiliară și pe active financiare. În schimb, dacă banii sunt direcționați către pensii și salarii, efectele sunt resimțite direct de cetățeni prin scumpiri la produsele de bază și creșterea dobânzilor.

Totuși, în această situație, dobânzile nu cresc semnificativ, deoarece surplusul de bani este utilizat pentru achiziția de obligațiuni de stat, contribuind astfel la menținerea dobânzilor scăzute. Rezultatul este creșterea inegalității economice, dar nu o criză cotidiană resimțită de majoritatea populației.

În perioada de dinainte de pandemie, susține economistul, tipărirea excesivă de bani s-a orientat către sistemul financiar, ceea ce a menținut inflația scăzută pentru bunurile de bază și dobânzile mici, însă a amplificat decalajele economice.

După apariția pandemiei de COVID-19, banii au fost distribuiți masiv către toată populația, ceea ce a condus la o explozie a inflației și a dobânzilor.

În prezent, România se confruntă cu un deficit bugetar considerabil, mare parte din acesta fiind direcționat către pensii și salarii, explică Caramitru. Acest fapt reprezintă principala cauză pentru creșterea abruptă a inflației și a dobânzilor în țară.

„Economia pe înțelesul tuturor. Ce scriu eu mai jos e înțeles de puțini și cei care înțeleg nu au tupeu să o zică mai departe ca doare :

– dacă ai deficit ca stat – trebuie cheltuiți bani în plus față de cât produci. Sau îi imprimi sau te îndatorezi. Banii ăștia în plus produc inflație și dobânzi mai mari

– dacă banii ăștia în plus ajung mai degrabă la oameni bogați, bănci, fonduri de investiții etc – inflația e pe imobiliare și active financiare (dar dobânzile nu sunt așa de mari – ca ăștia cumpără obligațiuni de stat cu extra cash și așa comprimă dobânzile). Se crează inegalitate dar nu criza a vieții de zi cu zi.

– dacă banii ăștia în plus sunt dați la bugetari, pensionari etc – înseamnă inflație pe bunurile de bază (mâncare etc) plus dobânzi foarte mari – lovind majoritatea oamenilor de fapt. Creezi o criza a vieții de zi cu zi”, afirmă economistul.