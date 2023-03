Indicele Euro Stoxx Banks a fost pe cale să aibă cea mai proastă zi din iunie, cu o scădere de aproape 4% la închiderea provizorie a pieței, condusă de un declin de aproximativ 7% pentru Deutsche Bank. Banco Sabadell a scăzut cu peste 5%, Societe Generale a pierdut 4,7%, iar ING a scăzut cu 4,8%.

Silicon Valley Bank se concentrează foarte mult pe firmele nou înființate, în special pe companiile de tehnologie și de științe ale vieții susținute de societăți de risc din SUA, conform informațiilor transmise de cnbc.com

Compania cu o vechime de 40 de ani a fost forțată miercuri să își vândă titlurile de valoare, renunțând la participații în valoare de 21 de miliarde de dolari cu o pierdere de 1,8 miliarde de dolari, în timp ce a strâns 500 de milioane de dolari de la firma de risc General Atlantic, potrivit unei actualizări financiare.

Compania a declarat miercuri, într-o scrisoare a directorului general Greg Becker, că a vândut „practic toate” titlurile sale disponibile pentru vânzare și că urmărește să strângă 2,25 miliarde de dolari prin acțiuni ordinare și acțiuni preferențiale convertibile, potrivit sursei menționate.

Rezerva Federală a SUA a majorat agresiv ratele dobânzilor în ultimul an, ceea ce poate determina scăderea valorii obligațiunilor pe termen lung, iar SVB intenționează să reinvestească veniturile obținute din vânzări în active pe termen mai scurt.

Investitorul miliardar și directorul general al Pershing Square, Bill Ackman, a declarat într-un mesaj pe Twitter, joi târziu, că, dacă SVB ar da faliment, ar putea „distruge un important motor pe termen lung al economiei, deoarece companiile susținute de capital de risc se bazează pe SVB pentru împrumuturi și pentru a-și păstra lichiditățile de exploatare”.

„Dacă capitalul privat nu poate oferi o soluție, ar trebui să se ia în considerare un plan de salvare cu grad ridicat de diluție, preferat de guvern”, a adăugat Bill Ackman.

Russ Mould, director de investiții la platforma britanică de investiții AJ Bell, a declarat că anunțul SVB nu ar fi trebuit să reprezinte o „surpriză majoră” după o perioadă în care „apetitul creditorilor și investitorilor față de această parte a pieței a secat”.

„Cu toate acestea, într-o industrie bancară puternic interconectată, nu este atât de ușor de compartimentat acest tip de evenimente care, de multe ori, sugerează vulnerabilități în sistemul mai larg. Faptul că plasarea de acțiuni SVB a fost însoțită de o vânzare incendiară a portofoliului său de obligațiuni ridică îngrijorări.

O mulțime de bănci dețin portofolii mari de obligațiuni, iar creșterea ratelor dobânzilor face ca acestea să fie mai puțin valoroase – situația de la SVB ne amintește că multe instituții stau pe pierderi mari nerealizate din deținerile lor de obligațiuni”, a declarat Russ Mould prin e-mail, conform CNBC.

The failure of @SVB_Financial could destroy an important long-term driver of the economy as VC-backed companies rely on SVB for loans and holding their operating cash. If private capital can’t provide a solution, a highly dilutive gov’t preferred bailout should be considered.

— Bill Ackman (@BillAckman) March 10, 2023