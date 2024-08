Din ce în ce mai mulți români vor să aibă brevet de navigator

Din ce în ce mai mulți români vor să aibă brevet de navigator. În România, numărul velierelor ancorate crește an de an. În Portul Limanu, de exemplu, în fiecare an, în jur de o mie de cursanți devin skipper cu brevet.

La cursuri, oamenii află cum să manevreze o ambarcațiune, cum acordă primul ajutor și cum trebuie să aibă grijă de cei care se află in barcă. Cursurile durează cel mult o săptămână și costă 650 de euro.

„În ultimii 5-6-7 ani, românul a descoperit barca, ceea ce e foarte bine. Barca înseamnă înainte de orice o cultură, o responsabilizare, o deschidere a minții. Trebuie să uităm de mitul cu milionarii care vin la yachting, la noi vin oameni normali. Trebuie să ai tehnică, să înveți bazele corect, să poți să preîntâmpini incidente sau accidente”, au explicat instructori de sailing pentru PRO TV.

Un skipper poate câștiga până la 1.400 de euro pe săptămână

Vacanțele pe barcă, în largul mării, au devenit populare în România și nu numai. După ce au terminat cursurile, românii își cumpără apoi veliere sau le închiriază pentru a face din această pasiune o meserie de sezon. Unii români lucrează în străinătate toată vara, unde câștigă până la 1,400 de euro pe săptămână (5.600 de euro lunar)

Oricine poate să conducă un velier care are trei dormitoare, o sufragerie, o bucătărie și două băi. Practic, o casă plutitoare. În România, tariful săptămânal al unui skipper este de 100 de euro pe zi. În Grecia, însă, tariful săptămânal al unui skipper este de 1.000 – 1.400 de euro pe zi.

Cum se poate obține un brevet de navigator?

Carnetul de marinar şi brevetul de ofiţer maritim aspirant se pot obţine de la Autoritatea Navală Română prin Serviciul Înmatriculări Personal Navigant. Actele necesare sunt următoarele:

adeverinţă de la UMC (de la secretara de facultate);

copie legalizată a cursurilor obligatorii IMO pentru funcţia de ofiţer maritim aspirant: program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, familiarizare privind securitatea navei şi sarcini specifice de securitate la bordul navei, aviz medico-psihologic pentru funcţia de ofiţer maritim aspirant (cadet);

copie legalizată a cărţii de identitate;

4 fotografii 4/3 (costum/cravată).

Candidaţii la examenul de brevet de ofiţer maritim (toate specializările) vor depune dosarul de înscriere la ANR, care va conține următoarele documente: