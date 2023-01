Curs valutar vineri, 20 ianuarie 2023. Date oficiale BNR despre cotațiile valutare

Banca Națională a României (BNR) a transmis vineri, 20 ianuarie 2023, ultimele date cu privire la cotațiile valutare. În jurul orei 13:00, au fost publicate ultimele informații cu privire la cotațiile valutare pentru ca toți românii să poată afla cât valorează astăzi un euro, un dolar american sau un gram de aur, după modificările survenite în ultimele zile.

Cât valorează, astăzi, un euro, un dolar american sau un gram de aur?

Curs valutar vineri, 20 ianuarie 2023

Moneda euro înregistrează vineri, 20 ianuarie 2023, un curs de referință de 4,9255 lei.

Dolarul american a ajuns, vineri, la valoarea de 4,5451 lei.

Lira sterlină a ajuns să fie cotată, vineri , la valoarea de 5,6182 lei.

Francul elvețian a fost cotat pe data de 20 ianuarie 2023 la o valoare de 4,9445 lei.

Gramul de aur costă astăzi la 282,0325 lei.

Cotaţiile ROBOR, vineri, 20 ianuarie

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 7,28% pe an, de la 7,27% pe an, în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.

La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,54% pe an, de la 7,55% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni s-a menţinut la 7,91% pe an pe an.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,71% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 4,06%.

Curs valutar joi, 19 ianuarie 2023

Moneda euro înregistrează joi, 19 ianuarie 2023, un curs de referință de 4,9293 lei.

Dolarul american a ajuns, joi, la valoarea de 4,5551 lei.

Lira sterlină a ajuns să fie cotată, joi, la valoarea de 5,6181 lei.

Francul elvețian a fost cotat pe data de 19 ianuarie 2023 la o valoare de 4,9653 lei.

Gramul de aur a ajuns să coste astăzi 279,5194 lei.

Curs valutar miercuri, 18 ianuarie 2023

Moneda euro înregistrează miercuri, 18 ianuarie 2023, un curs de referință de 4.9355 lei, fiind mai mare cu 0.0041 lei față de ziua precedentă.

Dolarul american a ajuns, miercuri, la valoarea de 4.5455 lei, scăzând cu 0.0128 lei față de ziua precedentă.

Lira sterlină a ajuns să fie cotată, miercuri, la valoarea de 5.6114 lei, crescând cu 0.0449 lei față de ziua anterioară.

Francul elvețian a fost cotat pe data de 18 ianuarie 2023 la o valoare de 4.9796 lei, crescând cu 0.0410 lei față de ziua precedentă.

Gramul de aur a costat miercuri, 18 ianuarie, 279.6949 lei, însă cu o zi în urmă era mai ieftin cu 0.3647 lei.