Curs valutar luni, 5 iulie. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro

Potrivit datelor publicate luni de BNR, în prima zi a acestei săptămâni euro a scăzut cu 0.01%, ajungând la valoarea de 4.9266 lei.

Dolarul american s-a depreciat și el în raport cu moneda națională cu 0.42%, ajungând la valoarea de 4.1484 lei.

Lira sterlină pe de altă parte a crescut luni, înregistrând o valoare de 5,7466 lei.

Curs valutar luni, 5 iulie. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro

Francul elvețian a crescut și el și a ajuns la valoarea de 4,5047 lei.

Prețul gramului de aur este de 239,0353 lei.

Indicele ROBOR la trei luni a stagnat luni

Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 1,50%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Același lucru s-a întâmplat și cu Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor pentru credite ipotecare, care a stagnat la 1,64%, valoarea înregistrată în şedinţa anterioară.

De menționat este faptul că, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară, iar creşterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor în cazul creditelor în lei.

Curs valutar luni, 5 iulie. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro

Amintim faptul că în cadrul ședinței de pe 12 mai 2021, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an. În același timp, BNR a mai decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 1,75 la sută pe an.

De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În ceea ce privește valoarea IRCC, aferentă perioadei aprilie-iunie 2021, aceasta este de 1,67%, în declin faţă de nivelul de 1,88% aferent primului trimestru.

IRCC este calculat în funcţie de dobânda medie la care se împrumută băncile între ele şi este aplicat cu o întârziere de un trimestru faţă de perioada de referinţă. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetică a cotaţiilor folosite de zece bănci selectate de Banca Naţională.

Curs valutar luni, 5 iulie. Anunț pentru românii care au credite. Cât costă un euro