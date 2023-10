Jurații „Chefi la cuțite” au apărut pe micile ecrane prima oară ca parte dintr-un alt show culinar, „MasterChef”, de la Pro TV.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au întâlnit pentru prima dată la inițiativa și ideea producătoarei Mona Segall.

Cel care a povestit totul este Cătălin Scărlătescu. El a acordat în urmă cu ceva timp un interviu pentru revista Viva. Aici, el spune că s-a întâlnit cu cei doi colegi chiar la el acasă. Ulterior, ei au avut o importantă întâlnire și cu Segall.

Scărlătescu povestește că vestea i-a fost dată la telefon, pe când era în vacanță. La auzul ei, a fost atât de surprins încât a scăpat telefonul din mână!

„Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table. La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show.

Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă. I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire. Atunci i-am cunoscut prima oară pe Florin și pe Sorin”, a explicat Cătălin Scărlătescu.