Partidul Ecologist din România se opune introducerii tehnologiei 5G în ţara noastră, sub pretextul că aceasta tehnologie va afecta, pe termen lung, sănătatea populaţiei. Partidul invoca modelul Elveţiei, unde introducerea acestei tehnologii a fost suspendată în urma unui referendum, până la finalizarea unor studii clare privind impactul asupra sănătăţii.

Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist din România, precizează, într-un comunicat de presă, următoarele:

”Drept răspuns la proiectul de OUG lansat în dezbatere publică de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale privind simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții la infrastructura fizică a rețelelor de comunicații electronice și drept răspuns la declarațiile Primarului Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, conform cărora România nu are timp să aştepte mai mulţi ani până se va afla dacă tehnologia de internet 5G afectează sănătatea oamenilor, în calitate de președinte al Partidului Ecologist Român solicit suspendarea pentru moment a procedurilor de implementare a tehnologicie 5 G în România și efectuarea unor studii de impact vis-a-vis de puterea de emisie utilizată în cadrul tehnologiei 5G, cu privire la îmbolnăvirile ce se pot produce ca urmare a folosirii acestei tehnologii și cu privire la efectele pe care le produce ea asupra mediului înconjurător.

De asemenea, solicităm constituirea la nivel national a unei comisii formate din reprezentanții tututor autorităților publice cu atribuții și competență în domeniile de interes: comunicații, sănătate, mediu, biologie, care să emită un punct de vedere argumentat științific cu privire la oportunitatea implementării tehnologiei 5G în România și efectele unei astfel măsuri, prin raportare inclusiv la situația din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care au respins această tehnologie, indicând, cu titlu exemplificativ, modelul Confederației Elvețiene, care a analizat problema în profunzime și a oferit un punct de vedere riguros fundamentat împotriva implementării acestei tehnologii.

Care este partea negativa a acestor creșteri de viteze? Practic pentru a putea transmite aceste date e nevoie de o putere mai mare de emisie. Acum un telefon are max. 1,5 W. Cum asta este dificil din cauza bateriilor, se vor înmulți releele de retransmisie. Vor fi distante mai scurte. Mai mult, datorita vitezei mari și a capacității crescute de date, tot mai multe componente din viata noastră vor fi comandate de la distanta prin 5G sau wifi. Ce este rau în asta? E rău faptul ca prea multe device-uri din jurul nostru vor fi controlate de 5G, ceea ce înseamnă matematic ca în jurul creierului nostru se va aduna suma tuturor acestor device-uri care, fiecare, are o putere de peste 1,5W. Luând exemplul unei familii: un televizor, 2 telefoane, computer, wifi casa inteligenta, centrala termica etc., deci cca 6-8 device-uri care duc la o putere de peste 6 ori, adica 1,5x 6 = 9 W. Peste 5 W, creierul nostru devine zombie, în timp. Poate în România, vor fi la început 6 sau 7 W, dar în China vor ajunge la peste 9 W. Toate astea distrug creierul, plantele, totul în jurul nostru, prin bombardarea cu frecvente înalte, dar cu puteri dăunătoare.

În continuare, așteptăm răspunsul instituțiilor sesizate de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român cu privire la această problemă și implicarea în această dezbatere publică a elitelor societății din domeniile afectate de implementarea acestei tehnologii.”

Te-ar putea interesa și: