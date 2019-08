Dacă dorim să apelăm la un furnizor de mesaje și de produse personalizate, magazinul online www.tricouri-misto.ro este cea mai inspirată alegere. Nu mai puțin de 1000 de modele de tricouri și o gamă impresionantă de alte variante de produse, precum căni, șepci, brelocuri, obiecte pentru birou, tablouri, puzzle-uri, accesorii telefon etc. sunt disponibile pe site și în stocurile proprii.

Aceste obiecte personalizate pot fi produse și cumpărate fie într-o formă unică, fie într-o serie mai mare, pot fi oferite cadou unei persoane sau pot fi realizate ca instrumente de marketing pentru o campanie publicitară, eveniment sau firmă. Ele reprezintă cele mai eficiente mijloace pentru a uni în același obiect utilitatea și un mesaj cu impact.

De ce să alegi unul dintre produsele pesonalizate disponibile pe site-ul Tricourimisto.ro?

În primul rând trebuie să menționăm faptul ca aceste gen de produse fac din ce în ce mai mult parte din viața noastră. Cu toții cred că am primit de ziua noastră de la colegi un cadou personalizat sau după ce am cumpărat anumite produse de la un anumit brand, am primit un breloc, o sacoșă, o umbrelă, o cutie, un obiect vestimentar, o jucărie etc. Cu toții știm cât de apreciate sunt campaniile cu premii sau achiziția de produse la care primești și un mic cadou. Acest gen de produse sunt cu certitudine mult mai prezente în viața noastră decât ne putem imagina. Chiar și banalul magnet de frigider pe care îl cumpărăm și îl dăruim adesea după ce ne întoarcem din vacanță face parte din această categorie.

Ca persoană fizică merită să cumperi produse personalizate pentru că:

pot fi oferite cu drag drept cadou cu orice ocazie, oricărui tip de persoană, indiferent de vârsta acesteia;

varietatea de alternative este impresionantă;

sunt practice și sunt obiecte cu utilitate;

deși prețul de achiziție este unul mic, valoarea lor este mare;

sunt ușor de procurat și de adaptat nevoilor și preferințelor cumpărătorilor;

sunt produse mai speciale decât tot ce poți găsi în comerț în mod obișnuit;

sunt o modalitatea de a ne arăta aprecierea sau sentimentele față de ceilalți;

pot fi la fel de unice ca și persoanele cărora le sunt destinate.

Ca persoană juridică poți apela la acest gen de produse pentru:

personalizarea celor mai importante obiecte și consumabile de birou, respectiv un calendar, o agendă, un suport, un ceas de masă sau de perete, pixuri, cadouri etc.;

atunci când pregătești o lansare de produs sau o campanie publicitară;

când organizezi o petrecere tematică sau un eveniment de orice fel, fie el chiar sportiv;

drept cadou pentru angajați sau colaboratori;

pentru orice eveniment, training sau team building care merită să fie marcat prin ceva mai special.

Acestea sunt poate cele mai frecvente cazuri în care putem recurge la aceste gen de obiecte. Varietatea motivelor poate fi mult mai mare, putând de fapt customiza o sumedenie de lucruri care se găsesc în cataloage de specialitate. Orice persoană și orice manager de marketing își poate folosi imaginația pentru a alege un obiect special cu un mesaj cât mai original.

Așadar există o multitudine de motive pentru care să optăm pentru varianta unor produse personalizate, cu atât mai mult cu cât la ora actuală tehnologia folosită s-a simplificat mult și a avansat, iar disponibilitatea și verietatea obiectelor ce pot fi personalizate este impresionant de mare.

Printre cele mai practice motive pentru care să cumpărăm sau să comandăm din magazinul online Tricouri-misto.ro amintim:

putem să alegem dintr-o varietate foarte mare de produse și modele;

firma dispune de stocuri proprii pentru multe dintre produsele pe care le personalizează sau le poate aduce într-un termen foarte scurt;

nu este nevoie să ne deplasăm undeva sau să pierdem timp pe drum, produsele sunt disponibile și pot fi comandate și online;

putem să alegem din foarte multe variante de personalizări disponibile pe site;

avem posibilitatea de a ne crea propria personalizare prin intermediul unui soft special;

suporturile pe care se face personalizarea sunt variate și pot fi și ele alese în funcție de preferințe și de disponibilitate;

primim o confirmare sau un răspuns la comanda în cel mai scurt timp cu putință;

livrările se pot face la orice adresă solictată;

oferta este valabilă atît pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice;

în funcție de cantități și de valoarea comenzii, transportul și oferta pot beneficia de discount-uri sau de gratuități.

Pentru a afla mai multe detalii depre produse sau pentru a comanda online nu ezitați să vizitați magazinul virtual!

