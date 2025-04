Această plantă face parte din familia cactaceae si este originară din Brazilia. Între lunile martie și mai, cactușii de Paști produc flori uimitoare, de culoare roz sau alb, asemănătoare stelelor, care durează săptămâni întregi. Oferindu-le îngrijirea potrivită, vor continua să înflorească in fiecare an.

Cum să îngrijești un cactus de Paști

Creșterea și îngrijirea unui cactus de Paști este destul de ușoară, deoarece poate tolera puțină umbră și se poate descurca când este udat mai rar, potrivit housebeautiful.

Lumina soarelui

Un cactus de Paști iubește lumina indirectă a soarelui. Vă recomandăm să plasați această plantă într-o încăpere care primește soare pe tot parcursul zilei. Dar țineți-l departe de ferestre, deoarece prea multă lumină directă a soarelui îi poate pârjoli frunzele.

Apă

Cactusul de Paști este predispus la putrezirea rădăcinilor, așa că lăsați solul să se usuce aproape complet între udari. Când solul se simte uscat la atingere, udați-l bine până când apa se scurge.

Sol

Un amestec de ghiveci bine drenat, specific pentru suculente este cel mai bun pentru cactusul de Paști, deoarece ajută la controlul umidității. Dacă aveți un amestec standard pentru ghivece, puneți pietre de drenaj în fundul recipientului sau adăugați perlit la amestec înainte de a pune planta în ghiveci.

Temperatura și umiditatea

Spre deosebire de multe alte tipuri de plante, cactusul de Paști prosperă la temperaturi mai scăzute. Are nevoie de nopți cu temperaturi de 12-15 grade Celsius pentru a se pregăti să înflorească. Condițiile de umiditate sunt ideale, iar nivelurile standard de umiditate în gospodărie sunt de obicei suficiente. Dacă in casă aerul este mai uscat, folosiți un umidificator sau o tavă cu pietricele pentru a da cactusului de Paște un plus de umiditate.

Cât de des înflorește un cactus de Paști

Cactusul de Paști este o plantă de apartament perenă, așa că atunci când este sănătos, va înflori în fiecare an, de obicei între lunile martie și mai, chiar în preajma sărbătorii de Paști. Poate rezista aproximativ două până la patru săptămâni.

Cum să înmulțiți un cactus de Paști

Înmulțirea unui cactus de Paști este surprinzător de ușoară. Ciupiți doar un segment de tulpină, lăsați-l să se usuce câteva zile, apoi puneți capătul tăiat într-o jardinieră umplută cu amestec pentru ghivece (de preferință un amestec specific suculentelor) și udați bine. În câteva săptămâni, ar trebui să înceapă să apară noi segmente de frunze.

Care este diferența dintre un cactus de Paști și un cactus de Crăciun

Principala diferență dintre un cactus de Paști și alți cactusi de sărbători, cum ar fi soiul de Crăciun, este perioada de înflorire. Cactușii de Paști înfloresc primăvara, între luna martie și luna mai, în preajma Paștelui. După cum sugerează și numele, cactușii de Crăciun înfloresc în decembrie, în preajma Crăciunului.