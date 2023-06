Pe lângă faptul că ciupiturile țânțarilor ne creează un disconfort, mai grav este că pot avea consecințe periculoase.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite, țânțarii transmit boli și viruși, inclusiv malaria, Zika și numeroase alte afecțiuni.

Mirosul emanat de anumite substanțe de pe piele atrage țânțarii?

După cum scrie site-ul Well and Good, studii recente au demonstrat că țânțarii sunt atrași de unii oameni mai mult decât de alții. Cercetătorii cred că acest lucru are de-a face în principal cu un miros emanat de substanțe numite acizi carboxilici, existente pe pielea unei persoane și care sunt cauzate de bacterii.

Dacă sunteți printre cei afectați de acest acid carboxilic, se poate face ceva pentru a-i ține departe? Într-un nou studiu publicat în Cell Press’ iScience, cercetătorii au descoperit că săpunul cu care ne spălăm poate interacționa cu parfumul unei persoane și poate influența cât de atractiv este devine acel parfum pentru micile insecte.

Săpunul poate ține țânțarii departe?

Cercetătorii au colectat mostre de mirosuri din pielea umană nespălată, apoi au spălat pielea aceleiași persoane cu patru tipuri diferite de săpunuri populare – Dial, Dove, Simple Truth și Native – și au colectat mostre din aceasta. În total, au colectat 68 de probe.

Studiul a constatat că țânțarii au fost mai atrași de piele atunci când a fost spălată cu anumite săpunuri și mai puțin tentați când s-a folosit un săpun în special – Nativ.

„Dintre cele patru săpunuri testate, Dove și Simple Truth au fost cele care au crescut semnificativ atractivitatea unora, dar nu la toți voluntarii, sugerând un efect interactiv între profilul olfactiv al gazdei și chimia săpunului”, se arată în studiu. „Dimpotrivă, cei spălați cu săpunul Native au fost evitați și s-a observat o aversiune semnificativă a țânțarilor în cazul celui de-al patrulea voluntar”, au precizat autorii.

Săpunurile pe bază de nucă de cocos sunt mai puțin atrăgătoare

Specialistul în alergii și imunologie Sandra Gawchik susține că descoperirile actuale sunt o completare necesară la seria de cercetări privind modul în care țânțarii sunt atrași sau nu de anumite persoane. Ea crede că săpunul Native, pe bază de nucă de cocos, ar fi putut avea un rol în descurajarea micilor insecte.

„Este interesant că săpunurile pe bază de nucă de cocos sunt mai puțin atrăgătoare, deoarece, de obicei, țânțarilor nu le place mirosul de citronella, eucalipt sau ulei de nucă de cocos”, spune dr. Gawchik. Celelalte arome de săpun ar fi putut fi mai florale și ar putea atrage mai ușor țânțarii, spune dr. Gawchik.

Spălarea cu săpun fără parfum nu are niciun impact asupra prezenței bacteriilor

În ciuda acestor constatări, există unele avertismente. Pentru început, acesta a fost un studiu destul de mic. Iar cercetătorii nu au infuzat probele cu dioxid de carbon, despre care oamenii de știință știu că este factorul care atrage țânțarii.

În plus, un cercetător implicat într-un alt studiu, care a identificat acidul carboxilic drept atracția principală pentru țânțari, susține că spălarea cu săpun fără parfum nu are niciun impact asupra prezenței bacteriilor care cauzează acizi carboxilici.