În cadrul podcastului ALTCVEA moderat de Adrian Artene, George Simion a spus că este un om care pune pasiune în orice face și că a muncit constant după ce a terminat facultatea.

George Simion deținea un magazin de haine

Liderul AUR a spus că înainte de a intra în politică, deținea un magazin de haine pe Calea Moșilor în Capitală, care era profitabil pe internet. A renunțat însă la el din cauza presiunii controalelor periodice.

”Întotdeauna mi-am dorit să fac lucrurile cu pasiune. Mă mai acuză unii că ”nu a lucrat o zi în viata lui”. Eu după facultate si masterat m-am angajat, am avut permanent carte de muncă, am fost angajat, ba chiar am avut și firma mea. După liceu mă gândeam ce frumos ar fi să am propriul meu magazin de haine, propriul meu centru de negoț. Am avut un magazin pe Calea Moșilor. Era profitabil pe internet. Pe succesiunea de controale din partea statului, mă enervau și mă stresau atât de tatre și erau niste prostii, tricouri, bluze. M-a făcut să renunț la el, dar mi-am dat seama că vreau mai mult și vreau altceva. Eu am făcut întotdeauna ceva, nu am suportat să stau degeaba, să nu fiu implicat. De asta spun că orice aș fi făcut, aș fi făcut cu pasiune”, a povestit el în podcastul lui Adrian Artene.

Era primul la învățătură

În același podcast, George Simion a povestit și cum a fost adolescența sa. În timpul școlii învăța foarte bine și era mare fan Paraziții.

„Premiant, tocilar. Eram primul la învățătură. Poezii nu prea am memorat (…) M-am dus ulterior la unul dintre cele mai bune licee din București, la ‘Gheorghe Lazăr’, care nu mi-a plăcut, pentru că am optat la filologie – nici nu am făcut carte atât de mult.

Era perioada în care căutam mai mult anturaje, eram doar trei băieți în clasă, am căutat să găsesc concerte de muzică, meciuri de fotbal, alte anturaje. În momentul acela, cu cei din grupul de prieteni, mergeam la concerte de muzică rock (…) și de hip-hop – aveam toate casetele de la Paraziții (…)

Cu siguranță mă simt de multe ori în Parlament ca-n melodia ‘Dac-aș fi pentru o zi președinte’. Parcă așa e actuala clasă politică: ‘Dac-aș fi pentru o zi președinte, v-aș amaneta pe toți și nu m-ați prinde’. (…)

N-am fost niciodată șef de galerie. Se încearcă etichetarea mea, că toți cei care merg la meci sunt într-un anumit fel (…) Nu toată lumea face parte din păturile de jos ale societății. Și nu cred că ar trebui să avem păreri negative despre persoanele fără studii! Nu aș mai eticheta atât de mult!”, a mai dezvăluit el despre tinereţea sa.