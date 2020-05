„S-a întors in România, a instalat echipamentele cumpărate cu banii lui pe mașina lui. Asa a devenit primul medic de urgență din România care salva oameni din proprie initiativa. A fost primit la Targu Mures cu mare caldura.

Când mașina lui gonea prin sate și prin oraș, oamenii spuneau :

“O vinit Arafatu’ ” . Așa numeau oamenii prima mașina de urgență operata de un doctor cu specialitatea ATI, absolvent al Facultatii de Medicina de la Cluj.

Așa s-a născut proiectul SMURD, cel mai spectaculos demers instituțional absolut nou, inexistent in comunism.

Astăzi, SMURD integrat in Departamentul pentru Situatii de Urgenta inseamna milioane de interventii din cele mai dificile si tensionate in fiecare an. Cu Pompierii, IGSU, UPU, Ambulanta. Un concept unic, de cel mai ridicat nivel european, conceput, pus pe picioare si dezvoltat de dr. Raed Arafat.

Sunt 30 de ani de cand acest om si-a facut un ideal, aici, in Romania : salvarea vietilor celor greu incercati. Are o echipa inimoasa, profesionista, dedicata in DSU formata din mii de militari, civili, medici, paramedici, asistenti, soferi, etc.

În toate sondajele de opinie, dr. Raed Arafat se afla in topul increderii populare cu cifre care-i fac pe politicieni sa crape de invidie.”scrie Radu Tudor pe blogul său.

Cum arăta Raed Arafat