Cum arată primul telefon cu 10 GB RAM din lume. Apple a rămas mult în urmă

Apple a dezamăgit majoritatea fanilor în toamna acestui an când a prezentat mai multe telefoane cu acelaşi design şi specificaţii banale. Chinezii de la Huawei chiar i-au luat în râs pe americani atunci când au anunţat Mate 20 Pro, mulţumindu-le că i-au lăsat pe ei să fie vedetele. Apple, însă, nu mai inovează de ani buni, iar preţurile telefoanelor i-au făcut pe mulţi să se îndrepte către modele precum iPhone 8 sau să renunţe complet la iPhone.

Revenind la chinezi, Vivo va lansa anul acesta Nex 2, primul telefon din lume echipat cu 10 GB RAM. Tehnologiile de pe acest telefon îi fac pe americani să pară începători.

Vivo NEX 2 vine cu un design şi mai ambiţios, care include un al doilea ecran la partea din spate şi tehnologii avansate pentru cel principal. Mulţumită unui inductor piezoelectric care transformă întreaga suprafaţă a ecranului într-un difuzor, sunetul redat în mod normal de casca audio se propagă direct prin sticla ecranului. O altă dotare interesantă este senzorul de amprente plasat sub ecran, care oferă o modalitate comodă şi elegantă pentru autentificare.Aşteptat pentru lansare oficială în data de 11 decembrie, Vivo NEX 2 păstrează chipsetul Snapdragon 845 folosită cu majoritatea telefoanelor premium lansate în cursul acestui an şi îndulceşte oferta prin includerea unei cantităţi generoase de 10GB memorie RAM. Telefonul va dispune de 128GB stocate internă, ecran principal de 6.59” şi un al doilea ecran de 5.5” la partea din spate.Deoarece ecranul principal ocupă toată partea din faţă, telefonul nu dispune de cameră frontală. În schimb, vom folosi ecranul secundar şi camera foto principală pentru încadrarea pozelor în modul portret. Ecranul secundar de tip OLED mai are şi rolul de afişare permanentă a mesajelor de notificare.

SURSA: go4it.ro