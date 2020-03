Unicul băiat al lui Ilie Năstase s-a transformat total. Vorbim despre Nicholas, care a ajuns la 33 de ani. Bărbatul s-a stabilit în Statele Unite și a avut până acum mai multe relații cu femei celebre. Practic, calcă pe urmele tatălui său.

Detalii neștiute din viața lui Ilie Năstase

Nu i-a moștenit tatălui talentul pentru tenis, însă fizic seamănă atât de bine cu Ilie Năstase, încât ai spune că este fiul lui biologic.

Nicholas Năstase locuiește în New York și este burlac. S-a despărțit de celebra lui logodnică Dolly, Darlene Shawlinski, alături de care a venit de multe ori în România, dar și de o altă iubită, după care părea efectiv înnebunit, o italiancă focoasă pe nume Alessia Ciardi.

Puțini știu că Nicholas a fost adoptat pe când avea doar câteva luni. Nu este fiul biologic al lui Nasty, conform click.ro.

Mama naturală a lui Nicholas Năstase era o puştoaică de 13 ani, din San Antonio, care rămăsese însărcinată cu un coleg de şcoală. Ea a decis să dea copilul către adopţie, deoarece dorea să revină la şcoală şi să-şi termine studiile. Nicholas a fost luat de Ilie Năstase şi Alexandra King, fosta soție a lui Nasty, a doua zi după naştere, iar în contractul de adopţie nu a fost trecută clauza conform căreia noii părinţi trebuie să păstreze legătura cu cei naturali, astfel că urma acestora s-a pierdut în timp. Dezvăluirea îi aparţine chiar lui Ilie Năstase, în cartea sa autobiografică, scrisă de americanca Debbie Beckerman, în 2006.

Nicholas Năstase a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl lui. “Nu este pentru prima dată cand vin in Romania, aproape in fiecare an vin aici. Este minunat ca pot petrece mai mult timp alaturi de el. Va pot spune ca am un tata de milioane. Ne intelegem excelent si – chiar daca nu ne vedem in fiecare zi – comunicam tot timpul. Este foarte haios, mereu pus pe glume. Este imposibil sa stai suparat in preajma lui”, a explicat Nicholas pentru wowbiz.ro.

