Primarul comunei Vitomirești din Olt, Robert Rotea, a fost destituit din funcție după ce a pierdut procesul cu Agenţia Naţională de Integritate. Prefectul judeţului, Florin Homorean, a semnat ordinul în cursul săptămânii trecute. Cu toate acestea, edilul a contestat decizia și are și un plan de rezervă pentru a rămâne în funcție.

„Am emis ordinul de încetare a mandatului având în vedere faptul că Agenţia Naţională de Integritate, printr-un raport de control anterior care a rămas definitiv după ce a fost contestat în instanţă de către domnul primar al comunei, ne-a propus emiterea ordinului şi aplicarea sancţiunii prevăzute de legislaţia în vigoare. Potrivit Condului Administrativ, în situaţia în care se încetează mandatul unui primar atribuţiile sunt preluate de către viceprimar“, a declarat prefectul Homorean, după cum transmite Adevărul.

Se așteaptă să câștige contestația în instanță

Primarul, după cum a precizat, a aflat vestea privind semnarea ordinului prefectului în timp ce se afla în concediu. Contestația pe care a făcut-o în instanță va fi judecată în luna mai de Tribunalul Olt. Edilul a precizat că motivul incombatibilităţii a fost faptul că primarul a avut calitatea de membru în consiliul de administraţie al liceului din comună, fapt ce contravenea legii.

„Am făcut parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Vitomireşti în anul şcolar 2013-2014. Nu ştiam că nu e permis, dacă tata a fost primar acolo 20 de ani… Practic, după ce a decedat, eu nici nu aveam hârtie de numire în consiliul ăla de administraţie, practic le-am moştenit şi pe alea bune şi pe alea rele. Am intrat, am semnat şi gata! Directorul de atunci, pe care, bineînţeles, l-am schimbat, că era de altă culoare decât a mea, a ştiut treaba asta, m-a reclamat şi … Tata, 20 de ani cât a stat primar, era în Consiliul de Administraţie al liceului. S-a schimbat legislaţia pe parcurs. Acum, de exemplu, primarul are voie să facă parte din consiliul de administraţie, atunci nu avea. Acum consilierii locali nu mai au voie“, a declarat primarul care şi-a pierdut astfel mandatul.

Rotea spune că se aşteaptă ca instanţa să-i dea câştig de cauză, pentru că, aşa cum i-a transmis avocatul, ar exista practică la alte instanţe din ţară, ultiam astfel de soluţie de anulare a unui ordin al prefectului fiind pronunţată în martie, în judeţul Teleorman. Dacă nu se va întâmpla aşa, Robert Rotea este dispus să rămână în primărie oricum, până la alegerile viitoare.

Sursă foto: Dreamstime