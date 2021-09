Kastel Group, agenție imobiliară care oferă servicii premium de real estate, își consolidează poziția pe segmentul de property management, portofoliul companiei urmând să se dubleze până la finalul anului comparativ cu 2020. Kastel Group a înregistrat o creștere cu 43% a numărului de proprietăți aflate în administrareși un rulaj de 700.000 lei, în creștere cu 130% față de perioada similară a anului trecut. Pentru 2021, compania estimează o cifră de afaceri de 1 milion de lei, se arată într-un comunicat transmis de companie.

Ținând cont că ultimele 18 luni au adus schimbări importante în toate domeniile, inclusiv pe piața imobiliară, segmentul de property management a fost nișa pe care agenția a mizat, nișă pe care a dezvoltat-o, creând și o divizie separată în cadrul Kastel Group.

”Am pornit cu acest serviciu dintr-o solicitare fermă a câtorva clienți care aveau nevoie de administrare, urmând ca apoi sa devina unul dintre punctele forte ale Kastel Group, transformând agenția dintr-una de intermediere, într-una nișată și axată pe contracte de exclusivitate. Pe măsură ce piața se dezvoltă și consumatorul de servicii imobiliare devine din ce în ce mai atent cu cine lucrează, România va prelua trendul și experiența piețelor dezvoltate. Relația proprietar-chiriaș va fi una instituționalizată, în care chiriașul este un client care se așteaptă să primească servicii profesionale prompte și de calitate, nu doar o proprietate pe care o închiriază aleator în funcție de zona de interes”, spune Christian Tudorache, fondator Kastel Group.

La nivelul Bucureștiului, oferta a fost mai mare decât cererea, proprietățile eliberate de către cei care s-au mutat în provincie sau folosite anterior în regim hotelier fiind reorientate către închirierea pe termen lung. Totodată, s-a manifestat un interes ridicat al proprietarilor care au cumpărat locuințe, în vederea închirierii, de a lucra cu agenții care oferă servicii de property management.

Chirii de peste 500.000 de euro pe an

„Gestionăm chirii care depășeșc valoarea de 500.000 de euro pe an, iar anul acesta vizăm, pentru al doilea an la rând, dublarea portofoliului de property management. Cei care au investit în locuințe, strict ca un business, nu doresc să gestioneze direct relația cu chiriașii. Profilul acestui client este diferit de cel al proprietarului clasic: are studii superioare, deține mai mult de 2-3 proprietăți, locuiește în străinătate sau lucrează în marile corporații. Pe scurt, administrarea acestor proprietăți, așa cum se întâmplă frecvent în străinătate, de către o terță persoană este o soluție ușoară, la îndemână”, spune Christian Tudorache.

Taxele pentru serviciile de property management pornesc de la 30euro/lună/proprietate, locuințele fiind preponderent up market și premium. ”Longevitatea acestor contracte este cu 80% mai mare decât cele administrate direct de proprietar și sunt și mai profitabile pentru clienții pe care Kastel Group îi gestionează. De exemplu, în 2021, rata medie de profit per proprietate administrată este 7,5% în comparație cu 5,5 – 6 % media pieței”, explică Christian Tudorache.

Un alt avantaj al serviciilor de tip property management îl reprezintă procentul scăzut de chiriași care rămân cu datorii active, spre exemplu, media ultimilor 3 ani este sub 2%. Totodată, costuri de administrare fiscală și tehnică sunt cu până la 35% mai mici decât media pieței. În 2021, până în acest moment, rata de incidență este de 0.

O creștere semnificativă a tranzacțiilor de vânzări s-a înregistrat și în perioada pandemiei, direcția cea mai importantă de business a Kastel Group fiind dată de preluarea de la dezvoltatori, în exclusivitate, a proiectelor acestora, în vederea vânzării. De altfel, portofoliul Kastel Group este în proporție de peste 90% format din proiecte în exclusivitate.

„Strategia noastră este să fim dedicați total clientului. Nu alergăm după proprietăți care sunt în portofoliul mai multor agenții, iar proiectele pe care le luăm au echipe dedicate exclusiv lor, de aceea și reușim să le vindem mai rapid și în avantajul clientului. Datorită acestui contract de exclusivitate, dezvoltatorul poate obține un preț cu 3 până la 5% mai bun pentru fiecare unitate locativă vândută. Anul trecut, am avut contracte încheiate în valoare de 1 milion de euro din proiecte de genul, iar pentru anul în curs vorbim despre suma de 4,5 milioane de euro”, afirmă Christian Tudorache.

Agenția imobiliară Kastel Group este prezentă în București, Ilfov și din aprilie 2021 în Cluj, având o ofertă unică de servicii de real estate premium, care se adresează atât clienților individuali, cât și dezvoltatorilor imobiliari. Cele trei mari direcții de business vizează serviciile de property management, servicii de exclusivitate încheiate cu dezvoltatorii proiectelor imobiliare și consultanță imobiliară.