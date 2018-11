Cum a ajuns un bihorean să se îngrijească de mii de oameni fără adăpost

Bihoreanul Viorel Paşca nu cere nimic în schimb. Vrea doar să ajute. El culege de pe străzi persoane fără adăpost pe care le îngrijeşte, le adăposteşte şi le dă de mâncare. Până acum peste 2000 de oameni uitaţi de familie şi de stat şi-au găsit un adăpost în casele puse la dispoziţie bihorean. El primeşte şi donaţii, din care sunt cumpărate alimente şi medicamente.

“Bunul Samaritean” a povestit, într-un material realizat de Digi24, că 90% dintre bolnavi vin de la spitale, ceilalţi 10% vin de la primării, poliţie. “Nu au unde să îi trimită. Sunt cazuri sociale. Atâta timp cât sunt relativi sănătoşi pot să doarmă oriunde. Am avut oameni care dormeau sub poduri, în subsoluri de clădiri, în alte părţi. Ieri a venit un domn care trăia în pădure. Cât sunt sănătoşi se descurcă cumva. Problema apare atunci când îi internează în spital. Foarte mulţi cu degerături, mulţi cu cancer, imobilizaţi la pat şi atunci la externare cei de la spital nu ştiu unde să îi trimită, pentru că nu mai pot să să îi trimită sub pod sau în pădure”, s-a destănuit Viorel Paşca.

Cum a început totul? De la televizor, de la ştiri. De acolo a aflat că în ţară au murit doi oameni din cauza gerului. Realizând că are două camere goale, cu care nu prea ştia ce să facă, s-a gândit că n-ar fi o idee tocmai rea să se îngrijească de cei bolnavi şi fără adăpost. “Aşa că m-am dus la spitalul judeţean din Oradea şi am adus primii bolnavi la Dumbrava", a spus el. După un timp, alţi pacienţi au fost trimişi la Dumbrava şi camerele s-au umplut. Decizia de a se extinde a venit după o vizită pe care un arădean i-a făcut-o lui Viorel Paşca.

„Văzând ceea ce fac, mi-a spus de ce nu mă extind. I-am spus cum? Aşa a cumpărat o casă de lângă noi şi acum e pe numele lui. Aşa s-a ajung ca acum să avem 13 case, fiecare are poveste ei", a povestit Paşca. La ajutorul “Bunului Samaritean” apelează şi asistenţii sociali de la spitalele din ţară, care îl sună şi îl roagă să-i preia pe unii pacienţi.Mulţi oameni s-au decis să-i vină în ajutor şi oferă donaţii, din care sunt cumpărate mâncarea şi medicamentele de care pacienţii au nevoie.

Până acum, prin cele 13 case aflate în grija lui Viorel Paşca şi-au regăsit liniştea peste 2000 de oameni fără adăpost. Cea mai recentă investiţie a fost cumpărarea, cu 20.000 de euro strânşi din donaţii, a unei locuinţe pentru bărbatul bătut de doi tineri în Braşov.