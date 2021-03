Gheorghiță a fost întrebat, vineri, la Digi24, ce ser a primit Simona Halep, în contextul în care profesorii au fost vaccinați cu AstraZeneca. Acesta a precizat că nu s-a făcut nicio excepție în cazul său.

”În ceea ce priveşte opţiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, având în vedere competiţiile la care urma să plece, trebuia aleasă, din ceea ce eu ştiu, o schemă de vaccinare care se completa după o perioadă foarte scurtă şi atunci trebuia să se petreacă practic un vaccin care avea cea mai scurtă perioadă dintre cele două doze. Nu am făcut o excepţie, este o situaţie care a fost impusă pentru o campioană a României. (…) Cred că trebuia să facilităm plecarea la Olimpiadă, plecarea la turneele care urma să se aibă”.

S-au respectat restricțiile de vârstă în cazul profesorilor

”Nu a fost o impunere a tipului de vaccin. La acel moment, noi am organizat acea etapă specială de vaccinare pentru personalul din învăţământ, nu am avut suficiente doze disponibile dintr-un singur vaccin, am avut vaccin excedent de la Pfizer şi de la AstraZeneca şi atunci, ţin eu minte, vaccinul de la AstraZeneca avea acea limitare superioară de vârstă la 55 de ani şi pentru a acoperi toate persoanele eligibile am propus ca persoanele sub 55 de ani să poată să opteze pentru AstraZeneca, dar asta nu înseamnă o impunere şi o obligativitate”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiţă.

Simona a făcut rapelul

Sportiva a declarat că a doua doză a vaccinului împotriva coronavirusului i-a fost administrată cu două zile mai devreme decât era programată şi că nu a avut nicio reacţie adversă.

„Sunt mai liniştită, am şi făcut virusul, aşa că mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în America. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine. Nu am avut reacţii adverse la rapel, n-am avut nimic, m-am bucurat că nu am avut nimic pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi să-l faci. Şi l-am făcut”, a spus Halep.

Monica Niculescu, noul căpitan al echipei României

„Mă bucur tare mult că pot să merg la FedCup şi pentru Moni. Mă bucur tare mult pentru ea şi sper să facem o treabă bună. Nu este colaborare, eu sunt jucător, iar ea este căpitan. Ea va decide tot ce ţine de echipă. Eu o să joc şi extra dacă e nevoie”.

