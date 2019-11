Cristian Tudor Popescu, un aprig critic al celor doi candidaţi rămaşi în cursa pentru scaunul de preşedinte spune că va merge la vot duminică, însă nu va vota cu inima, ci cu creierul. Jurnalistul a declarat că nu are de gând nici să-și irosească votul: nu va vota nici alb, nici nu-și va anula sufragiul.

„E votul de duminică. Mie, din punct de vedere uman, nu-mi plac, nu am nicio legătură și nici nu vreau să am cu această doamnă și cu acest domn. Nu vreau! N-aș vrea să-i întreb nimic, n-aș vres să am nicio încercare de comunicare cu ei decât dacă sunt silit de meserie. Facem parte din trei filme cu totul diferite. Asta nu mă va împiedica să mă duc la vot”, a explicat CTP.

Mai mult, Cristian Tudor Popescu a adăugat că un absenteism mare este ceea ce și-ar dori PSD, deoarece partidul ar fi favorizat în această situaţie.

„Acum, cuvântul de ordine al vârfurilor propagandei de pe televiziunile PSD nu e Votați Dăncilă, este: Ce să mai mergem la vot, domnule? Nu mai mergem! Toți sunt o apă și-un pământ, oricum câștigă Iohannis!”. Ăsta e lucrul cel mai periculos în momentul de față și asta fac. Sper să nu cădeți în capcana asta”, a adăugat CTP.

„Eu voi merge la vot, dar nu voi vota cum vrea mușchiul meu. Mușchiul meu, adică ăsta de aici (arată spre inimă – n.r.). Este un mușchi ăsta, ăsta care bate. Bate, bate tot timpul, nu face nimic altceva, e o pompă, un mușchi. Eu nu votez nici cu ventriculul stâng, nici cu coronarele. Eu o să votez cu creierul, nu cu inima, când mă voi duce la vot. Nici nu voi lăsa votul alb, nici nu-l voi anula, voi pune ștampila corect”, a conchis jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Te-ar putea interesa și: