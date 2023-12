Fâșia Gaza. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, și-a exprimat profundă îngrijorare cu privire la amenințarea tot mai mare a bolilor infecțioase în Fâșia Gaza, ca urmare a războiului din Israel. Aproximativ 180.000 de locuitori din Fâșia Gaza suferă de infecții ale căilor respiratorii superioare.

Deja au fost înregistrate 136.400 de cazuri de diaree, jumătate dintre ele afectând copii sub cinci ani. În Fâșia Gaza, au fost consemnate 55.400 de cazuri de păduchi și scabie, 5.330 de cazuri de varicelă și 42.700 de cazuri de erupții cutanate, dintre care 4.722 de impetigo (bube dulci).

As people continue to be massively displaced across the south of #Gaza, with some families forced to move multiple times and many sheltering in overcrowded health facilities, my @WHO colleagues and I remain very concerned about the increasing threat of infectious diseases.… pic.twitter.com/yszTuAN8Eu

