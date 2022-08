Edenred a emis aproape 900.000 de carduri cu tichete sociale, un volum extrem de mare tinând cont de perioada foarte scurtă pe care compania a avut-o la dispoziție și contextul global cu crizele sale, ne transmite Codruț Nicolau, directorul general al companiei.

„Ne referim aici, în primul rând, la criza de semiconductori. Ca să livrăm la timp cardurile promise, am activat furnizori din toată lumea, printre care patru fabrici din țări diferite. S-au depus eforturi considerabile de către toate părțile implicate – noi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii, Poșta Română – pentru a emite și distribui aceste carduri intr-un timp record, iar colaborarea a fost una foarte eficientă.

Raportat la termenele contractuale pe care ni le-am asumat, în Edenred nu se poate vorbi despre întârzieri în procesul de emitere. Toate termenele au fost respectate, ne-am bucurat că am reușit chiar să livrăm mai repede decât am promis, chiar dacă am avut cel mai mare număr de carduri în program”, a explicat, pentru infofinanciar.ro, Codruț Nicolau.

Cardurile Edenred pot fi folosite la Kaufland, Lidl și Penny

Directorul General Edenred ne-a transmis că lista de parteneri ai companiei este actualizată săptămânal și că în perioada următoare beneficiarii se vor putea bucura de noi magazine unde vor putea folosi voucherele de 250 de lei.

„Lista de parteneri conține aproape 9.300 de magazine la nivel național. Ne dorim ca aceste carduri să poată fi folosite în cât mai multe magazine, atât în zona rurală, cât și în cea urbană, indiferent dacă vorbim de magazine de cartier sau de supermarket-uri, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pe care beneficiarii le au.”

