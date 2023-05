Mai precis, fostul edil a scris pe pagina sa de socializare că a trecut un an „de chin și de visuri frânte”, de când a fost „înlăturat de lângă familie”. Cristian Popescu Piedone a spus din nou că este nevinovat și trăiește „o mare nedreptate” în închisoare.

Cristian Popescu Piedone a transmis un mesaj de ultim moment

„Astăzi este un an, fraților! Trăiesc un an de chin și de visuri frânte… Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni… Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte… Un an fără zâmbete, fără bucurii…

Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știți cu toții motivul… Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății…

De astăzi… am speranța că voi ieși curând! De astăzi… vreau să număr invers! Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând… voi fi iar liber!

Că sunt NEVINOVAT! Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapasă fără vină… este destul! Toți cei care mă știti, toți cei care îmi știți sentința… știti că trăiesc o mare nedreptate! Și… este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă! Cu speranță, Piedone NEVINOVAT, de un an încarcerat!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară

La scurt timp după publicarea acestui mesaj, urmăritorii fostului edil au reacționat și au transmis mai multe mesaje de încurajare.

„Astăzi este o zi tristă. Se împlinește 1 an de când primarul nostru a fost azvârlit într-un loc în care nu avea ce căuta! Un an de când un OM NEVINOVAT a fost găsit țap ispășitor pentru greșelile altora și nepăsarea sistemului. Primarul sufletelor noastre suferă în tăcere de un an de zile. Dar noi, oamenii care îl iubim și îl apreciem, nu am uitat de el. Zilnic ne gândim cu drag la el și așteptăm nerăbdători ziua în care i se va face dreptate. Iar aceasta zi e pe drum, această zi trebuie să vină odată și odată! Nu mor caii când vor câinii, iar Cristian Popescu-Piedone este un om rezistent și optimist”, a scris un fan al fostului edil.