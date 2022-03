Cristian Bușoi: Să ne orientăm cu maximă responsabilitate spre energia solară și eoliană

În comunicatul de presă postat pe rețeaua de socializare, Cristian Bușoi notează că ”după invazia criminală a Rusiei în Ucraina nevoia UE de independenţă energetică este mai mare ca niciodată. Trebuie să eliminăm dependența de gaz, petrol rusesc și cărbune prin diversificarea surselor noastre de energie”.

”Să ne orientăm cu maximă responsabilitate spre energia solară și eoliană, gaz lichefiat și centrale nucleare, biometan și hidrogen regenerabil. Este obligatoriu să ne pregătim temeinic și eficient pentru iarna viitoare, să ținem prețurile sub control și să protejăm cetățenii vulnerabili și industria europeană, care trebuie să rămână competitivă, indiferent de contextul geopolitic actual”, se arată pe pagina de Facebook a acestuia.

Liderii UE au convenit asupra unui principiu-cheie

Președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European a mai notat că ”în cadrul Summitului de la Versailles de săptămâna trecută, liderii UE au convenit asupra unui principiu-cheie: nicio țară terță să nu destabilizeze piețele europene de energie sau să influențeze alegerile noastre energetice, în viitor. Înainte, la sfârșitul lunii, Executivul UE este așteptat să prezinte „măsuri de urgență pentru limitarea efectului prețurilor gazelor asupra prețurilor la energie”.

”Prin pachetul RepowerEU, Comisia Europeană a propus o acțiune comună pentru o energie sigură, accesibilă și durabilă. Un plan care, promite Comisia, va face Europa independentă de combustibilii fosili ai Federației Ruse cu mult înainte de 2030. Comisarul European pentru Energie, Kadri Simson ne-a prezentat în detaliu acest plan, astăzi, în ședința Comisiei ITRE, pe care o conduc în Parlamentul European”, se mai arată în comunicatul de presă.

UE este bine poziționată pentru a construi un sistem energetic

”Comisarul pentru Energie a spus că UE este bine poziționată pentru a construi un sistem energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile de energie. În același timp, Comisia Europeană a mai anunțat că va propune o legislație care să impună ca statele membre să aibă stocurile 90% pline până în octombrie. Pentru adoptarea rapidă a acestei legislații este nevoie de o procedură accelerată la care să contribuie atât comisia ITRE, cât și Consiliu. În paralel, statele membre vor fi ajutate să își revizuiască planurile de urgență privind aprovizionarea cu gaze”, notează președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.

El mai spune că ”pentru reorganizarea sistemului de aprovizionare, stocare și transport și ținerea prețurilor sub control este nevoie de investiții masive. Tot de fonduri este nevoie pentru a atenua impactul creșterii prețurilor și protejarea companiilor și cetățenilor. Una dintre opțiuni pentru atenuarea impactului creșterilor ar putea fi veniturile din certificatele de emisii. O soluție pe care am propus-o în plenul Parlamentului European încă din toamna anului trecut. Din ianuarie 2021 până în februarie 2022, comercializarea certificatelor de emisii a generat 30 de miliarde euro pentru bugetele naționale. Tot atunci am cerut ca statele membre să poată folosi și alte fonduri europene necheltuite din exercițiul financiar 2014-2020 pentru a atenua impactul creșterii prețurilor, prin plafonare, prin compensarea parțială”.

”Comisia Europeană se așteaptă ca Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare a Energiei (ACER) să prezinte un “design optimizat” pentru piața de energie electrică din Uniunea Europeană care să mențină stimulentele pentru a investi în surse regenerabile”, arată Cristian Bușoi.

”Până acum nimeni nu a prezentat un design mai bun care să ne protejeze cu adevărat sistemul de posibila amenințare a întreruperilor de curent”, ne-a spus astăzi comisarul pentru Energie, Kadri Simson, confirmând că speră să prezinte o propunere până la „mijlocul lunii mai”.