Cristela Georgescu a explicat într-un videoclip că respectă constant o serie de reguli interioare, spirituale și mentale, pe care le consideră esențiale pentru ceea ce înseamnă cu adevărat postul.

De asemenea, ea atrage atenția că este greșit să privim postul doar ca pe o renunțare temporară la anumite produse alimentare. Ea respinge ideea conform căreia abținerea de la hrana de origine animală ar garanta automat o recompensă divină sau o poziție favorabilă în viața de apoi. În opinia ei, raiul și iadul nu sunt locuri fizice, ci trăiri și stări interioare care pot coexista în fiecare dintre noi.

Pornind de la întrebările primite frecvent despre cum ar putea ține post cineva care mănâncă deja doar alimente vegetale, ea a decis să împărtășească propria viziune într-un scurt material video.

Astfel, a explicat că, pentru ea, postul înseamnă antrenarea voinței, a minții, a sufletului și a inimii – nu doar a stomacului. Nu este un exercițiu sezonier, ci un proces zilnic de conștientizare și echilibru interior.

Videoclipul poate fi vizualizat aici.

Soția lui Călin Georgescu a mărturisit că în tinerețea ei a primit mai multe îndrumări care au ajutat-o să înțeleagă și să practice acest tip de post spiritual. În loc să se concentreze pe liste de alimente permise sau interzise, ea pune accentul pe disciplina interioară și pe cultivarea unei stări de conștiință și compasiune care să însoțească fiecare zi, indiferent de perioada anului.

„Raiul și iadul nu sunt două noțiuni geografice. Raiul și iadul pot exista și coexista în noi înșine. Postul nu înseamnă doar abținerea de la hrana materială. Postul nu trebuie să aibă loc doar în anumite perioade ale anului și nu are nicio legătură cu răsplata pe care o vom primi pentru că facem acest lucru. Am fost bântuită și eu de acest gen de întrebări. Ok, acum dacă nu mai mănânc nimic de felul ăsta, cam ce aș putea să mai fac? (…) Pentru că ăsta este postul. Să-mi antrenez voința, să-mi antrenez inima, mintea, sufletul, nu doar stomacul. Am primit mai multe îndrumări în acest sens în anii tinereții mele”, a conchis ea.