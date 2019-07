„Este trista si foarte cinica folosirea cazului de la Caracal pentru ca diversi magistrati, jurnalisti sau formatori de opinie sa isi valideze tezele despre justitie si modificarile aduse legilor justitiei,” scrie Dana Gîrbovan.

Nu exista astfel de legaturi decat in distorsiunea faptelor si a adevarului facuta prin tacticile lor manipulatorii.

Iata cateva dintre astfel de manipulari:

1. Cativa procurori au afirmat direct sau pe surse ca „frica” generata de noile modificari ale legilor si posibilitatea ca procurorii care nu respecta strict legea sa fie trasi la raspundere i-au determinat sa nu intre mai repede de ora 6 dimineata sa faca perchezitie, pentru ca legea nu le permite.

„Cand intre dreptul la viata al unui copil si dreptul la somn ori inviolabilitatea domiciliului unui infractor conteaza acestea din urma, inseamna ca drepturile omului au devenit un lux teoretic.

(expresia din ultima parte a fost imputata unui fost ministru al justitiei de niste jurnalisti care au scos-o din context…dar – iata – se potriveste, din pacate)”, scrie Cristi Danilet pe Facebook.

Nici o lege nu impiedica patrunderea intr-un spatiu, oricand si oriunde, pentru a salva viata unui copil. Nu trebuie sa fii procuror sau judecator in penal pentru a sti asta.

Dincolo de toate, indiferent de lege, nu se poate justifica alegerea sigurantei locului de munca in defavoarea salvarii vietii unui om. Pur si simplu nu exista comparatie, daca mai exista o urma de decenta, moralitate si umanitate.

In realitate insa, contrar celor spuse de unii in spatiul public, Codul de procedura penala actual – care nu a fost modificat!!!! – permite perchezitia si inainte de ora 6 dimineata.

Art. 159 alin. (3) din CPP prevede:

„Perchezitia domiciliara nu poate fi inceputa inainte de ora 6,00 sau dupa ora 20,00, CU EXCEPTIA INFRACTIUNII FLAGRANTE sau cand perchezitia urmeaza sa se efectueze intr-un local deschis publicului la acea ora.”

Art. 293 prevede: „Constatarea infractiunii flagrante

(1) Este flagranta infractiunea descoperita in momentul savarsirii sau imediat dupa savarsire.

(2) Este de asemenea considerata flagranta si infractiunea al carei faptuitor, imediat dupa savarsire, este urmarit de organele de ordine publica si de siguranta nationala, de persoana vatamata, de martorii oculari sau de strigatul public ori prezinta urme care justifica suspiciunea rezonabila ca ar fi savarsit infractiunea sau este surprins aproape de locul comiterii infractiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natura a-l presupune participant la infractiune.

(3) În cazul infractiunii flagrante, organele de ordine publica si siguranta nationala intocmesc un proces-verbal, in care consemneaza toate aspectele constatate si activitatile desfasurate, pe care il inainteaza de indata organului de urmarire penala.”

In concluzie, DEJA EXISTA cadru legal pentru a face perchezitie si inainte de 6 dimineata.

Daca si de ce au asteptat organele de ordine ora 6 pentru efectuarea perchezitiei vor decide anchetele in curs. Dar sa justifici o astfel de potentiala atitudine prin raportare la „frica” si modificari inexistente ale legii e incalificabil!

2. Am vazut tot procurori spunand ca pe vremea cand colaborau prin protocoale secrete cu SRI li se ofereau date exacte in privinta localizarii, ceea ce STS nu poate face.

Ce lege din Romania da dreptul DOAR SRI sa faca astfel de localizari la nivel de performanta? De ce nu are si STS aparatura necesara, daca STS si nu SRI e raspunzator de gestionarea apelurilor de urgenta?

Adica SRI are mijloacele tehnice, dar nu are competente legale, iar STS are competente, dar nu are mijloace tehnice? Iar pentru aberatia asta e de vina CCR, pentru ca a insistat ca nimeni nu este mai presus de lege?

In realitate, insa, o practica nelegala, bazata pe hotarari secrete ale CSAT, a dus la un veritabil monopol al SRI in materie.

Subiectul e in aer de ani de zile, insa se ocoleste a fi transat. Se invoca o situatie de fapt aberanta, generata de hotarari secrete CSAT, pentru a justifica incalcarea legii sau a forta modificarea ei. E inadmisibil!

Centrul national de interceptari, creat printr-o hotarare secrete a CSAT – care nu e for legiuitor -, trebuie reglementat urgent prin lege si trecut de la SRI sub autoritate civila. La acest centru trebuie sa se poata conecta atat SRI cat si procurorii sau politia pentru a-si exercita atributii prevazute de lege. Politia si procurorii trebuie sa poata face interceptarile fara intermediul – direct sau indirect – al serviciilor de informatii. Si trebuie sa raspunda transparent pentru cum o fac.

In final, un singur lucru: justitia e in slujba cetateanului si in fata cetatenilor trebuie sa raspunda. Sa raspunda onest si responsabil, pentru competentele ce-i revin, fara a cauta mereu vinovati in alta parte”, scrie Dana Gîrbovan pe Facebook.

