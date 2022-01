Invitată la Antena 3, senatoarea Anca Dragu a vorbit despre modul în care pensiile puteau să crească. Mai exact, fostul ministru al Finanțelor susține că pensionarii ar fi putut benefia de o creștere „mult mai generoasă” a pensiilor. Totodată, Dragu a subliniat faptul că plata pensiilor consumă 7,54% din PIB, fără pensii speciale.

Totodată, ea a lansat un atac dur la adresa PSD-ului, care, în opinia sa ar fi putut să vină cu ceva mai ”generos.

„Ar fi fost loc ca in 2022 sa creasca (pensiile) cu mai mult de 10%, ar fi fost loc ca PSD sa vina cu o crestere mult mai generoasa”, a adăugat ea. „Ar mai fi 1,5% din PIB care se pot aloca către pensii”, a precizat fostul ministru de Finanțe.

Anca Dragu a mai adăugat că această creștere de 10% a avut doar rolul de acoperi inflația. „În mod ciudat, au crescut pensiile cu doar 10%, ca să acopere doar inflația”, a mai punctat Anca Dragu.

Amintim faptul că în cursul zilei de joi și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu a vorbit și el despre situația pensiilor, în contextul în care PSD-ul își dorește în continuare renegocierea PNRR în ceea ce privește sistemul de pensii.

În acest sens, ministrul susține că nu se pune problema de o renegociere în acest sens, precizând că România are nevoie de un nou sistem de pensii.

Sistemul de pensii și PNRR-ul

„Primul lucru pe care ar trebui să îl facem este să ne limităm la obligațiile pe care guvernul le are printr-un document oficial. Nu vă ascund faptul că au existat îngrijorări imediat când au apărut astfel de exprimări în spațiul public, mă refer de la Comisia Europeană, care ne-au și întrebat imediat dacă există această posibilitate să mergem să încercăm să renegociem. Vă anunț că renogocierea PNRR înseamnă renegocierea de la zero. Nu am ascuns posibilitatea de a discuta la termenul din 2023. Dar să vii acum și să tot spui că plecăm să renegociem, ne ducem, nu e bine, e normal să stârnești îngrijorare. Dacă vrei să renegociezi PNRR, pleci de la zero. Adio granturi, pică tot”, spune ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Totodată, Dan Vîlceanu a precizat că România trebuie să reformeze sistemul de pensii, pentru ca acestea să se bazeze pe contributivitate, adăugând că sunt foarte nmulte inechități în sistem care afectează un număr mare de pensionari.

„Cred că trebuie să ne concentrăm pe reforma sistemului de pensii, pe modul în care eliminăm inechitățile pentru că asta îi deranjează cel mai tare pe români, pentru că indiferent de sistemul de pensii, faptul că un există un cetățean care a ieșit la pensie acum 5 ani și are pensia mult mai mică decât cel care a ieșit la pensie anul trecut, generează o nemulțumire. Și ăsta este primul lucru pe care trebuie să îl rezolvăm, eliminarea inechităților, o nouă lege a pensiilor, corectă și cu pensii decente, dacă nu foarte bune.

De aceea există o preocupare și pentru creșterea procentului pentru pilonului II de pensii, astfel încât să sperăm că și eu și dvs. vom avea o pensie într-o zi, altfel este clar că nu vom beneficia de pensie, o știe toată lumea, nu numai noi românii, ci toată Europa, în toate țările există o problemă cu sustenabilitatea sistemului de pensii. Tocmai de aceea, după implementarea acestor reforme, vom avea o pensie de la pilonul I cu o altă pensie și de la pilonul II ceea ce va duce ca fiecare român să aibă o penise mai bună, mai corectă”, a declarat ministrul.