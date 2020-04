Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, luni seară, că bugetul trebuie obligatoriu reevaluat, pentru a se elimina toate cheltuielile neesenţiale şi a se reduce presiunea pe buget, în timp ce o parte din cheltuieli vor fi amânate pentru 2021.

“Înseamnă presiune pe buget și da, va trebui să luăm câteva decizii importante în ceea ce privește cheltuielile pentru tot anul. Nu pot să vă spun acum care sunt acele categorii de cheltuieli, pentru că analiza este în curs (…) Ne vom uita dacă în cheltuielile pe care le avem anul acesta există cheltuieli neesențiale, la care putem să renunțăm și să mai reducem din presiunea asupra bugetului. Asta pe de o parte. Dar în același timp, ne uităm și la capitolele importante din bugetul de cheltuieli, unde putem să amânăm o parte din cheltuieli pentru anul viitor. Cum vom avea această analiză, vom ieși cu ea, sper ori la momentul rectificării, ori imediat după”, a declarat Florin Cîţu pentru Digi24.

Mai cresc pensiile şi alocaţiile în 2020?

Ministrul a comentat şi subiectul creşterii pensiilor şi alocaţiilor, pentru care au fost alocaţi bani în buget la începutul anului, însă acum totul va depinde de execuţia bugetară. Cîţu a evitat să dea un răspuns clar la întrebarea dacă pensiile şi alocaţiile vor mai creşte în acest an.

“Când am început anul, bineînțeles că am alocat bani în buget (pentru pensii și alocații mărite – n.red.). De fiecare dată, am spus însă că depinde de execuția bugetară. Tot timpul trebuie să ne uităm atent la execuția bugetară și vedem concluziile după aceea. Dar ne uităm la toate cheltuielile din buget, toate grupele mari de cheltuieli.

Dacă după primele două luni execuția bugetară arăta foarte bine, vă spun că în acest moment, în martie, deja vedem impactul crizei, cu venituri mai mici, cheltuielile crescute, iar la rectificarea bugetară vă spun că avem o creștere semnificativă a cheltuielilor, vom aloca în plus un miliard de lei doar pentru concediile medicale, o sumă semnificativă pentru șomaj tehnic, peste 7 miliarde de lei, și mai avem și alte cheltuieli pentru ajutor social, asta înseamnă că vom cheltui foarte mult, în timp ce pentru tot anul veniturile bugetare scad semnificativ, deficitul bugetar crește, estimarea pentru tot anul crește, ceea ce înseamnă că și necesarul de finanțare crește”, a declarat Florin Cîţu, scrie digi24.ro.

Va fi România nevoită să întroducă noi taxe?

Întrebat despre situaţia în care România va avea nevoie de bani şi se va ajunge la introducerea unor noi taxe, ministrul Finanţelor a negat ferm această posibilitate: “Nu vom mai introduce taxe, asta cu siguranță. Și dacă nu, veniturile la buget scad și trebuie să luăm bani de undeva, adică să ne împrumutăm (…) Trebuie să ne împrumutăm și trebuie să ne împrumutăm ieftin.”

Florin Cîţu a mai precizat că lecţia ultimei crize financiare a fost învăţată, iar ţara noastră nu va mai ajunge în aceeaşi situaţie, fiind acum mult mai pregătită, iar măsurile luate au fost cele corecte: “Este lecția acelei perioade. Au fost două lecții importante în 2008. Una: să nu crească dobânzile, pe de o parte, și pe de altă parte, să nu crească taxele sau să tăiem cheltuielile în sensul în care au fost tăiate. Este exact ceea ce facem acum. Politica fiscală face deja acest lucru prin injecția de lichiditate, prin rambursare de TVA, prin ajutor de șomaj tehnic, prin companii, deci lecția a fost învățată. Pe partea de buget trebuie să fim și un pic cumpătați, pentru că nu poți să mergi cu deficitul la infinit și trebuie reașezate cheltuielile pentru 2020.”