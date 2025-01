Costuri întreținere și utilizare mașină. Cât plătesc în plus șoferii anul acesta. Ghid complet 2025

SURSA FOTO: Dreamstime

Val de scumpiri în România! Să ai mașină devine din ce în ce mai scump. Toate cheltuielile (carburant, asigurări, revizii, taxe și parcări) cresc de la an la an. Pentru întreținerea unei mașini, șoferii trebuie să achite, în medie, peste 2.000 de euro pe an.